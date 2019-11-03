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ANKARA

Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem: İlk uygulama Ankara'da yapıldı

Türkiye'de nüfus müdürlüklerinin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için yenileme çalışması başlatıldı. Nüfus müdürlükleri, yeni düzenleme ile birlikte hem modernleşecek hem de benzer standartta olacak. Müdürlüklerde teknik altyapı kapasitesi de geliştirildi. Randevu süreleri bir güne düşürüldü, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemlerde yapılabilir hale getirildi. Pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı. Ayrıca nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport yenileme için gelen ve evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine yanında abonelik sözleşmesi ya da bir faturayla gelenler ise 5 dakikada bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

Haber Merkezi DHA
Nüfus müdürlükleri modernleşecek
Nüfus müdürlükleri modernleşecek

Ülke genelinde günlük 250 bin kişi, nüfus müdürlüklerinden hizmet alıyor. Pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlamasıyla birlikte iş ve işlemler arttı ancak personel ihtiyacı giderilirken, teknik altyapı kapasitesi de geliştirildi. Randevu süreleri bir güne düşürüldü, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemlerde yapılabilir hale getirildi. Pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı. Ayrıca nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport yenileme için gelen ve evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine yanında abonelik sözleşmesi ya da bir faturayla gelenler ise 5 dakikada bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

DHA
Nüfus müdürlükleri modernleşecekn

YENİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KONSEPTİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

Bu çalışmaların yanı sıra vatandaşların daha ferah, rahat işlemlerini yapabilmesi için nüfus müdürlüklerinin fiziki ortamları da yenileniyor. Yeni nüfus müdürlüğü konsepti ile ülke genelindeki il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin tıpkı banka şubeleri gibi benzer standartta olması sağlanıyor. Bu kapsamda çalışmalarına başlayan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ilk uygulamayı Ankara'da gerçekleştirdi.

DHA
Nüfus müdürlükleri modernleşecekn
  • Ankara'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binası, yeni nüfus müdürlüğü konseptiyle tasarlandı.Böylece, yeni nüfus müdürlüğü konsepti ile nüfus müdürlüklerinin standartlaştırılması, vatandaşların daha ferah ve konforlu hizmet sunulmasının yanında '3'ü Bir Yerde' uygulaması kapsamında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi işlemlerinde daha etkin ve hızlı şekilde hizmet verilmesi hedefleniyor.

AA
Nüfus müdürlükleri modernleşecekn
AA
Nüfus müdürlükleri modernleşecekn
AA
Nüfus müdürlükleri modernleşecekn
AA
Nüfus müdürlükleri modernleşecekn
AA
Nüfus müdürlükleri modernleşecekn
AA
Nüfus müdürlükleri modernleşecekn
AA
Nüfus müdürlükleri modernleşecekn
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