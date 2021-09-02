Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacı Ağrı Dağı'nın karşısına gömülecek

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda 1986 yılından bu yana Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacı Angelo Palego, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Palego, durumu ağırlaşınca Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Covid-19 testi de pozitif çıkan Palego, 15 Ağustos 2021'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA Angelo Palego

Ölüm haberini alan oğlu Stefano Palego, babasının 'Ağrı Dağı ve çevresine gömülmek istiyorum' vasiyeti üzerine harekete geçti ve İtalyan Konsolosluğu aracılığıyla Doğubayazıt'ta turizmcilik yapan Murat Şahin'i vekil tayin etti.

REKLAM

DHA Stefano Palego

Şahin, önce Doğubayazıt Belediyesi ile görüşerek Ağrı Dağı'nı gören bir yerden toprak verilmesi için talepte bulundu. Belediye yöneticilerinin Ağrı Dağı'nı gören yeni mezarlıkta Palego için yer ayarlayacaklarını belirtmelerinin ardından Şahin, Erzurum'da resmi işlemleri yapılan Palego'nun cenazesini teslim aldı.

DHA

'AĞRI DAĞI'NI GÖREN BU MEZARLIKTA TOPRAĞA VERECEĞİZ'

Palego'nun bir Ağrı Dağı sevdalısı olduğunu hatırlatan Şahin, şunları söyledi:

"1986 yılından beri Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni arıyordu. Nuh'un Gemisi'nin burada olduğuna inandığı için bölgede sürekli araştırmalar yapıyor, ülkesindeki gazetelerde bunları yayınlıyordu.

DHA

Palego, gemisini bulması halinde insanların Nuh Tufanı'na inanacaklarına, hata yapmayacaklarına ve dünyaya barış geleceğini ümit ediyor, bunun için her yıl araştırma yapmak üzere Doğubayazıt'a geliyordu. Yaklaşık 6 ay önce geldiği bölgede araştırma yaparken otelde rahatsızlanınca Doğubayazıt'ta hastaneye kaldırılan Palego, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

REKLAM

DHA

Ailesi de İtalyan Konsolosluğu aracılığıyla bana vekalet gönderince defin işlemleri için çalışma başlattım. Doğubayazıt Belediyesi, Ağrı Dağı'nı gören yeni mezarlıkta Palego için bir bölüm oluşturdu. Ağrı Dağı sevdalısı Palego'nun cenazesini vasiyeti üzerine bugün akşam saatlerinde Ağrı Dağı'nı gören bu mezarlıkta toprağa vereceğiz."

HAYAT 'Nuh'un Gemisi'nin Kaşifi' görevini devrediyor

HAYAT Nuh’un Gemisi Guinnes’e yürüyor

GÜNDEM Gezginler Nuh'un Gemisi'nin izinde

KİTAP Nuh'un Gemisi'nde balık neden yoktu?