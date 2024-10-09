Nükleeri bırak askeri üsleri vur

İran'ın İsrail'i hedef aldığı 1 Ekim füze saldırısı sonrası işgalci gücün vereceği cevaba dair senaryolar konuşuluyor. Biden yönetiminin 'Nükleer tesisleri ve petrol rafinerilerini vurma' uyarısı karşısında işgalci gücün kritik askeri üsleri, istihbarat ve hükümet binalarını hedef alabileceği belirtildi.
İşgalci güç İsrail'in 1 Ekim'de İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısına karşı nasıl bir misillemede bulunacağına yönelik tahminler devam ederken Amerikan The New York Times gazetesi dikkati çeken bir iddiada bulundu. İşgalci gücün İran'ın sahip olduğu nükleer tesisleri ve ya petrol rafinerilerini vurmasına Washington'ın karşı çıktığı biliniyor. ABD'de Joe Biden yönetiminin 5 Kasım Başkanlık Seçimleri öncesi tüm Ortadoğu'yu ve kendisini içine çekecek bir bölgesel savaş ya da bir petrol şoku istemediği değerlendiriliyor.
Reuters'te önceki gün yayınlanan bir haberde Beyaz Saray yönetiminin, İsrail'de Netanyahu yönetimine İran'da bazı hedefleri vurmaması karşılığında en üst düzey askeri ve diplomatik destek vermeyi teklif ettiği belirtiliyordu. İsrail kaynaklarına yakın The New York Times'ın haberi bu teklifi doğrular nitelikte. Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, İsrail'in geçen salı günü gerçekleşen füze saldırıları nedeniyle İran'a karşı ilk misillemesinin muhtemelen askeri üsler ve bazı istihbarat veya hükümet binaları olabileceğini kaydetti.
Kaynaklar, İsrail'in ilk başta İran'ın sahip olduğu nükleer tesisleri hedef almayacağını kaydetti. İngiliz Financial Times gazetesi daha önce yayınladığı analizinde, İsrail'in ABD'nin mühimmat desteği olmadan İran'ın nükleer tesislerine etki etmesinin mümkün olmadığını belirtmişti.
Tahran'a pazarlık payı bırakacak
Haberde, ABD'nin telkiniyle hareket eden İsrail'in bazı askeri üs ve hükümet tesislerine odaklanmasıyla, taraflar arasında gerilimi en üst düzeye taşımaktan kaçınacağı ve Tahran'a bir opsiyon alanı bırakmayı değerlendirdiği kaydedildi. İran'ın saldırıya karşı cevap vermesi halinde nükleer tesisleri hedef alabileceği belirtildi. Buna karşın
İsrail'de eski Başbakan Naftali Bennett
'in İran'ın nükleer tesislerinin vurulması gerektiğine yönelik açıklaması da hafızalarda taze. Bennett, "
İsrail, Ortadoğu'nun çehresini değiştirmek için son 50 yılın en büyük fırsatına sahip. Hemen harekete geçmeliyiz
" demişti. Ana muhalefet lideri Yair Lapid de İsrail'in İran'ın petrol rafinerilerini bombalaması gerektiğini belirtti.
Gallant'ın ABD ziyareti iptal oldu
İşgalci gücün İran'a saldırıp saldırmayacağı sorusu bölgedeki gerilimi artırırken, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın bugün ABD'nin başkenti Washington'a yapacağı ziyaret iptal oldu. Gallant'ın ziyaretinin Netanyahu'nun öne sürdüğü şartlar nedeniyle ertelendiği ifade edildi.
İsrail basını, Netanyahu'nun kendisinin Biden ile telefonda konuşmadan ve İsrail Güvenlik Kabinesinin İran'a verilecek yanıta onay vermeden Gallant'a ABD'ye gitmemesini söylediğini yazmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden'a birçok kez küfür ettiği iddia edildi. CNN'de yer alan habere göre, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın çıkacak olan "War" isimli kitabında Biden ile Netanyahu arasında son aylardaki görüşmelere ve perde arkalarına ilişkin bilgilere yer verildi.Kitapta, Biden ile Netanyahu arasındaki ilişkinin bu yılın bahar aylarında oldukça gerildiği ifade edildi. Biden'ın Gazze konusunda fikir uyuşmazlığı yaşadığı Netanyahu'ya sinkaflı ifadelerle küfür ettiği ve Netanyahu için "yalancı ve o kötü bir adam" dediği aktarıldı.
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