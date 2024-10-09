Nükleeri bırak askeri üsleri vur

ABD Başkanı Joe Biden'a birçok kez küfür ettiği iddia edildi. CNN'de yer alan habere göre, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın çıkacak olan "War" isimli kitabında Biden ile Netanyahu arasında son aylardaki görüşmelere ve perde arkalarına ilişkin bilgilere yer verildi.Kitapta, Biden ile Netanyahu arasındaki ilişkinin bu yılın bahar aylarında oldukça gerildiği ifade edildi. Biden'ın Gazze konusunda fikir uyuşmazlığı yaşadığı Netanyahu'ya sinkaflı ifadelerle küfür ettiği ve Netanyahu için "yalancı ve o kötü bir adam" dediği aktarıldı.