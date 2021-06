Numan Kurtulmuş: 2023'teki seçimlerde AK Parti yine açık ara birinci olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına yaptığı ziyarette, 2023 yılında düzenlenecek seçimlerin Türkiye açısından önemine değindi.

Türkiye'nin yeniden güçlü bir Türkiye istikametindeki yürüyüşünü hızlı bir şekilde devam etme kararını bu seçimde tekrarlayacağını ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Gayretle çalışmamız gerekiyor"

Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin oylarıyla yeniden, bu sefer daha açık ara bir farkla Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. AK Parti de Türkiye’nin açık ara birinci partisi olarak seçimlerden çıkacaktır.

Bunun için gayretle çalışmamız gerekiyor. Yapılan hizmetler Türkiye’de gelecek vizyonuyla ilgili AK Parti’nin ortaya koymuş olduğu değerli görüşler, eylemler, çabalar ortadadır." dedi.

"Tek tek gönüllere girmeyi başaracağız"

Milletin üzerinde hiçbir güce itibar etmiyor, hiçbir güce şirin görünmek için en ufak bir gayret içerisinde bulunmuyoruz" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Milletin gücünü arkamıza alabilmek için de esas mesele gönüller kazanmaktır. Hizmetlerimizi yapacağız, bu hizmetlerimizi halkımızla buluşturacağız ama hepsinden önemlisi hepsinden iricesi bir gönülle girmek.

Tek tek gönüllere girmeyi başaracağız. Bu emek ister, gayret ister. Önümüzde kalan sürenin her gününü, her haftasını, her saatini planlamak ve halkımızla insanlarımızla birlikte bu çalışmayı gönül huzuru içerisinde yapmayı gerektirir.