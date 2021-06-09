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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: Akademisyenimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Nişantaşı’nda parkta oturan başörtülü kadınlara gerçekleştirdikleri saldırılara tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Herkes toplumu ayrıştıran her türlü saldırının, kadına karşı şiddetin karşısında, sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yanında olmalıdır. Başörtülü olduğu için genç bir akademisyene karşı yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş: Akademisyenimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum
Numan Kurtulmuş

İstanbul Nişantaşı'nda Eray Ç, bir parkta oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşına başörtülü oldukları için "Burada sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere. Gaziosmanpaşa’ya gidin" şeklinde nefret söylemlerinde bulunmuştu.

Çirkin saldırıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Nişantaşı'nda bir parkta başörtülü olduğu için genç bir akademisyene karşı yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Herkes toplumu ayrıştıran her türlü saldırının, kadına karşı şiddetin karşısında, sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yanında olmalıdır.

Bu tür zorbalara karşı hukukun gerekeni en sert ve seri şekilde yapacağına inanıyorum.

Eray Ç.nn
Eray Ç.nn

Nişantaşı’nda parkta oturan başörtülü kadınlara “Burada sizin gibileri istemiyoruz” tacizi ve yumruklu saldırı
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Nişantaşı’nda parkta oturan başörtülü kadınlara “Burada sizin gibileri istemiyoruz” tacizi ve yumruklu saldırı
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