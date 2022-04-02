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Gündem Numan Kurtulmuş Diyarbakır annelerini ziyaret etti Çocuklarımız fitneye müsaade etmeyecek
DİYARBAKIR

Numan Kurtulmuş Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Çocuklarımız fitneye müsaade etmeyecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır temasları kapsamında beraberinde eşi Sevgi Kurtulmuş ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Çocuklarımız fitneye müsaade etmeyecek
Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır temasları kapsamında beraberinde eşi Sevgi Kurtulmuş ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde bu acının ortadan kalkması, için bütün güçleriyle hareket ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Kim ne yaparsa yapsın arkasında kim olursa olsun kimlerden hangi lojistik, istihbarat ve siyasi desteği alırsa alsın bu ülkenin ve coğrafyanın çocukları aralarına ekilmeye çalışılan fitne tohumlarına asla müsaade etmeyecek. Ayrılıkçılık rüzgarlarına asla itibar etmeyecek. İnşallah asırlardır yan yana yaşadığımız gibi yine Türk, Kürt, Zaza, Arap, Arnavut, Boşnak, Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içinde bütün kardeşlerimizle eşit ve özgür yurttaş olarak yaşamaya devam edeceğiz.”

Numan Kurtulmuş Diyarbakırlılara seslendi: Birlik ve beraberlik içinde aşamayacağımız engel yok
OYNAT 02:14
Numan Kurtulmuş Diyarbakırlılara seslendi: Birlik ve beraberlik içinde aşamayacağımız engel yok
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Kurtulmuş, uzun süredir sadece Türkiye'de değil, bölgede çatışma, silah ve bombalardan bahsedildiğini belirterek, 'Bütün bu coğrafyada neredeyse dilleri, kültürleri, dinleri, gelenekleri bir olan insanların arasına fitne sokmaya çalıştılar. Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Arap'tan, Arap'ı da Acem'den ayırt etmeye gayret ettiler. Onların bir planı varsa bizim milletimizin de bir planı var. Onların aklı varsa bizim halklarımızın da aklı var. Bizim birlik, dirlik, beraberlik içinde aşamayacağımız engel yoktur. ' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz anadilinin ana sütü kadar helal olduğunu biliyoruz
OYNAT 01:57
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz anadilinin ana sütü kadar helal olduğunu biliyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi'nin düzenlediği 'Türkiye'yi yarınlara taşımak' konulu konferansta konuştu. İnsanların dili ya da rengi üzerinden ayrıştırılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Kurtulmuş, 'Bu ülkenin evlatları hiç birbirinden ayrılmadı ve ayrışmadı. Dilleri dolaysıyla birbirlerini farklı görmedi. Ana dilini hiç kimse bir diğerine karşı üstünlük olarak kabul etmedi. Çünkü biz anadilinin ana sütü kadar helal olduğunu biliyoruz ve herkesin ana dilinin de kültürünün de kendisi için mukaddes olduğuna inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.
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