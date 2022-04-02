Numan Kurtulmuş Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Çocuklarımız fitneye müsaade etmeyecek

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz anadilinin ana sütü kadar helal olduğunu biliyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi'nin düzenlediği 'Türkiye'yi yarınlara taşımak' konulu konferansta konuştu. İnsanların dili ya da rengi üzerinden ayrıştırılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Kurtulmuş, 'Bu ülkenin evlatları hiç birbirinden ayrılmadı ve ayrışmadı. Dilleri dolaysıyla birbirlerini farklı görmedi. Ana dilini hiç kimse bir diğerine karşı üstünlük olarak kabul etmedi. Çünkü biz anadilinin ana sütü kadar helal olduğunu biliyoruz ve herkesin ana dilinin de kültürünün de kendisi için mukaddes olduğuna inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.