Numan Kurtulmuş Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Çocuklarımız fitneye müsaade etmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır temasları kapsamında beraberinde eşi Sevgi Kurtulmuş ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır temasları kapsamında beraberinde eşi Sevgi Kurtulmuş ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde bu acının ortadan kalkması, için bütün güçleriyle hareket ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Kim ne yaparsa yapsın arkasında kim olursa olsun kimlerden hangi lojistik, istihbarat ve siyasi desteği alırsa alsın bu ülkenin ve coğrafyanın çocukları aralarına ekilmeye çalışılan fitne tohumlarına asla müsaade etmeyecek. Ayrılıkçılık rüzgarlarına asla itibar etmeyecek. İnşallah asırlardır yan yana yaşadığımız gibi yine Türk, Kürt, Zaza, Arap, Arnavut, Boşnak, Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içinde bütün kardeşlerimizle eşit ve özgür yurttaş olarak yaşamaya devam edeceğiz.”