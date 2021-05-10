Numan Kurtulmuş: İnsanlığı katleden İsrail derhal durdurulmalıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli yerleşimcilere yönelik terör saldırılarını sürdüren İşgalci İsrail'e sert tepki gösterdi. Twitter hesabından çağrıda bulunan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"BU ALÇAKLIĞI SEYREDENLERE YAZIKLAR OLSUN"

"Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da katlediyor. Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun. Artık söz bitmiştir! İsrail derhal durdurulmalıdır! Uluslararası kuruluşlar harekete geçip bu vahşeti durdurmalıdır."

Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da katlediyor.

Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun.

Artık söz bitmiştir!

İsrail derhal durdurulmalıdır!

Uluslararası kuruluşlar harekete geçip bu vahşeti durdurmalıdır. pic.twitter.com/md6C610Bkq REKLAM May 10, 2021

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OYNAT 00:55 Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp ederek gözaltına alan işgalci İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi İsrail'in Kudüs'teki terör saldırılarına karşı başlayan protesto gösterilerine Filistinli Sanatçı Meryem Afifi destek verdi. Darp edilerek gözaltına alınan Afifi o anlarda hem işgalcilere hem de kameralara gülümseyerek mesaj verdi.







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