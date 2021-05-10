Numan Kurtulmuş: İnsanlığı katleden İsrail derhal durdurulmalıdır
İsrail'in Mescidi Aksa'daki terör saldırılarına sert tepki gösteren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da katlediyor. Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun. Artık söz bitmiştir! İsrail derhal durdurulmalıdır!" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli yerleşimcilere yönelik terör saldırılarını sürdüren İşgalci İsrail'e sert tepki gösterdi. Twitter hesabından çağrıda bulunan Kurtulmuş, şunları söyledi:
"BU ALÇAKLIĞI SEYREDENLERE YAZIKLAR OLSUN"
"Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da katlediyor. Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun. Artık söz bitmiştir! İsrail derhal durdurulmalıdır! Uluslararası kuruluşlar harekete geçip bu vahşeti durdurmalıdır."
Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da katlediyor. Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun. Artık söz bitmiştir! İsrail derhal durdurulmalıdır! Uluslararası kuruluşlar harekete geçip bu vahşeti durdurmalıdır. pic.twitter.com/md6C610Bkq