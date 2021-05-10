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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: İnsanlığı katleden İsrail derhal durdurulmalıdır

İsrail'in Mescidi Aksa'daki terör saldırılarına sert tepki gösteren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da katlediyor. Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun. Artık söz bitmiştir! İsrail derhal durdurulmalıdır!" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş: İnsanlığı katleden İsrail derhal durdurulmalıdır
K Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli yerleşimcilere yönelik terör saldırılarını sürdüren İşgalci İsrail'e sert tepki gösterdi. Twitter hesabından çağrıda bulunan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"BU ALÇAKLIĞI SEYREDENLERE YAZIKLAR OLSUN"

"Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da katlediyor. Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun. Artık söz bitmiştir! İsrail derhal durdurulmalıdır! Uluslararası kuruluşlar harekete geçip bu vahşeti durdurmalıdır."

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