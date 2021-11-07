Numan Kurtulmuş: Olmayan vefat haberleri üzerinden gündem yapmak şerefsizliktir

Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kentteki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"TÜRKKAN'IN YAPTIĞI BÜYÜK TERBİYESİZLİKTİR"

Kurtulmuş, bir gazetecinin İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehidin ağabeyine küfretmesinin ardından görevden alınmasının yeterli olup olmadığının sorulması üzerine, Türkkan'ın yaptığının bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri olduğunu vurguladı.

"Büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir edepsizliktir, saygısızlıktır." diyen Kurtulmuş, "Söz konusu kişi şehit yakını olmasa bile herhangi birine bu şekilde küfretmek insani bir durum değildir. Bu küfrü yapanın da illa siyasi olması gerekmez, herhangi bir insan bir başkasına yaparsa gayri insani bir tavırdır. Kaldı ki söz konusu olan 'Benim kardeşimin tüm vücudu parçalandı' diyen bir şehit yakını ise daha edepli, daha saygılı, on kere düşünüp bir kere konuşması gerekirken böylesine büyük bir terbiyesizliğin içine düşmesi affedilir bir hata değildir. Grup başkanvekilliğinden ayrılması kendi partisini temize çıkarması bakımından bir adımdır ama böylesine büyük bir hata yapanın milleti artık temsil etme hakkının da olmadığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:20 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Vefat haberleri üzerinden gündem yapmak şerefsizliktir AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kayseri'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık sorunları olduğuna dair çeşitli söylentiler çıkarıldığının, herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığının sorulması üzerine Kurtulmuş, 'Adam oturduğu yerden 'Cumhurbaşkanı öldü, gizliyorlar, açıklamak zorunda kalacaklar.' yazıyor. Böyle bir şey dünyanın hangi ülkesinde kabul edilebilir. Bir kısmı da bu algı üzerinden aslında 'Cumhurbaşkanı ölse de önümüzden çekilse, yarışa katılamıyoruz.' diye onun önlerinden kalkmasını isteyenler. Bir insanın sağlığını, hiç olmayan sağlık sorunları üzerinden konuşup, hiç olmayan vefat haberleri üzerinden konuşup ülkede gündem yapmak, açıkçası şerefsizliktir. Böyle bir şey olmaz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık sorunları olduğuna dair çeşitli söylentiler çıkarıldığının, herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığının sorulması üzerine ise Kurtulmuş, cuma günü saatlerce Erdoğan ile olduklarını aktardı.

Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışında golf arabasıyla gezerken Erdoğan'ın gençlerle basket oynadığını anımsatan Kurtulmuş, "Bu anlamda son derece sağlıklı olduğunu bütün Türkiye gördü. Görsünler diye değil, burada çok doğal bu olay gelişti. Bunun adı fikir özgülüğü filan değil, demokrasi değil, affedersiniz böyle bir namussuzluk olur mu? Adam oturduğu yerden 'Cumhurbaşkanı öldü, gizliyorlar, açıklamak zorunda kalacaklar.' yazıyor. Böyle bir şey dünyanın hangi ülkesinde kabul edilebilir. Bir kısmı da bu algı üzerinden aslında 'Cumhurbaşkanı ölse de önümüzden çekilse, yarışa katılamıyoruz.' diye onun önlerinden kalkmasını isteyenler. Bir insanın sağlığını, hiç olmayan sağlık sorunları üzerinden konuşup, hiç olmayan vefat haberleri üzerinden konuşup ülkede gündem yapmak, açıkçası şerefsizliktir. Böyle bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, bir toplantıda 96 yaşında bir kadının Cumhurbaşkanına hakaretten alınıp Şanlıurfa'dan Kayseri'ye getirildiğinin kendisine bildirildiğini, konunun araştırıldığını ve böyle bir şeyin olmadığının ortaya çıktığını aktardı.

Bir erken seçimin söz konusu olup olmadığı sorusuna Kurtulmuş, "Bizim arkadaşlarımız her dönemde milletin içindedir. Biz millet nerdeyse oradayız. Bu bizim siyaset tarzımızdır. Biz hiçbir zaman jakoben takılmadık, fanusta durmadık. Bir erken seçim yok, biz zaten sahadayız, diğer partilerin niye sahaya çıktığını bilmem. Türkiye Haziran 2023'te genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini, 2024'te yerel seçimleri yapacaktır." açıklamasında bulundu.

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