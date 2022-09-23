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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: Türkiye artık küresel aktör Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya lideri

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tahıl koridoru, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, BM Genel Kurulu Toplantısı ve son olarak Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasındaki Türkiye'nin rolüne dikkat çekti. Kurtulmuş, "Güçlü ve büyük Türkiye’nin uluslararası gündemdeki yansımalarından birkaçı sadece" diyerek Türkiye'nin küresel aktör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise dünya lideri olduğunu vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş: Türkiye artık küresel aktör Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya lideri
​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu arabuluculuk başarısına dikkat çekerek Türkiye'nin artık küresel bir aktör, Recep Tayyip Erdoğan'ın da küresel bir lider olduğunu söyledi.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Semerkant’ta Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, ardından New York’ta BM Genel Kurulu Toplantılarında ülkemizin küresel barış vizyonunun dünya liderlerine ve kamuoyuna etkin şekilde anlatılması...

Tahıl koridoru açılarak küresel kıtlık riskinin azaltılması.

Ukrayna ve Rusya arasında savaş esirleri değişiminin sağlanması… Güçlü ve Büyük Türkiye’nin uluslararası gündemdeki yansımalarından birkaçı sadece. Türkiye artık küresel aktör, Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya lideri."

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