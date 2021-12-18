Gündem Numan Kurtulmuş Vatandaş Düzeltirse yine AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düzeltecek diyor
POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: Vatandaş 'Düzeltirse yine AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düzeltecek' diyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Esnaf, işçi, memur zorluk içerisinde. Temel gıda maddelerinde yüksek fiyatlar var. Bunların hepsi inşallah en kısa sürede geride bırakacağız. İnsanlar eleştiriyor ama arkasından diyor ki 'Yaparsa yine AK Parti yapacak, bunları düzeltecekse yine Recep Tayyip Erdoğan ve hükumeti düzeltecek" diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Numan Kurtulmuş: Vatandaş Düzeltirse yine AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düzeltecek diyor
Numan Kurtulmuş

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

İki gün sürecek toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, teşkilatın ağırlıklı yükünü mahalle başkanlarının çektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğini anımsatan Kurtulmuş, "2023'te de aynı 94 ruhu gibi yeni başlangıcı, sayfayı açarak Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek için çalışacağız" dedi.


'EVET EKONOMİDE SORUNLAR VAR'


Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik gelişmeleri çok iyi bildiklerini söyleyerek, "Türkiye şu an itibarıyla bu yılın sonunda 221 milyar dolar ihracatı olan bir ülke olmuştur. Bu yılın sonu itibarıyla Türkiye dünya ortalamasının iki katı olan yüzde 10'luk büyüme hızıyla dünyada destan yazan ülkelerden birisi olmuştur. Evet ekonomide sorunlar var. Ciddi birtakım sıkıntıları vatandaşlarımız çekiyor. Ama en az muhalefetin gördüğü kadar bunları görüyor, bunların giderilmesi için canla başla gayret sarf ediyoruz. Ancak üreten, çoğaltan, istihdam üreten, ihracata, yatırım yapan bir Türkiye olma istikametinden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu yol bağımsızlık yoludur" diye konuştu.

'GERİLİMİ GÖZE ALMAKTAN VAZGEÇMEDİK'


Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor coğrafyada, yaşadığı zorluklarda ve gerilimlerde çatışmayı değil önce barış masasında yer almayı tercih ettiğini belirterek, şöyle konuştu:


"Yunanistan ile gerilimlerde barış masasında olmayı, Kafkaslardaki gerilimlerde, Doğu Akdeniz'deki gerilimlerde hep barış masasını destekledik. Şunu dünyaya göstermek istiyoruz. Dünyadaki sorunları karşılıklı rızayla, müzakere ile çözebiliriz. Çatışarak bu meseleleri çözmek eski devirlerin, kabile kültürlerin ya da eski dönemden kalma emperyalist alışkanlıkların bir tezahürüdür. Ancak Türkiye'nin milli menfaatlerini korumada da hiç bir gerilimi göze almaktan vazgeçmedik, bütün gerilimleri göze aldık. Mesela Libya, Doğu Akdeniz'de petrol arama meselesi; bunları uzatabiliriz. Bizim milli menfaatlerimiz söz konusu olursa kim ne gerilim çıkarırsa çıkarsın Türkiye bütün gerilimlere karşı yumruğunu sıkarak, akıllı bir şekilde strateji izlemeyi bilir."


'MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'


Numan Kurtulmuş, bir siyasi hareket için en zor zamanlardan birinden geçtiklerini belirterek, "Esnaf, işçi, memur zorluk içerisinde. Temel gıda maddelerinde yüksek fiyatlar var. Bunların hepsi inşallah en kısa sürede geride bırakacağız. İnsanlar eleştiriyor ama arkasından diyor ki 'Bunları söylüyoruz; ama yaparsa yine AK Parti yapacak, bunları düzeltecekse yine Recep Tayyip Erdoğan ve hükumeti düzeltecek'. Hele hele karşımızdaki ittifakın çok renkli ve sesli olduğunu gören milletimiz, içlerinden bir uyum çıkmayacağını, sorunları çözecek bir iradenin çıkmayacağını biliyor. Onun için milletimizin yanında olmaya, onların dertlerini dinlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.


'ADAYIMIZ BELLİ'


2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Ama karşı tarafa söylüyorsunuz; 'kimi aday göstereceksiniz' diyoruz 'siz seçimi ilan edin hemen adayımızı ilan ederiz' diyorlar. Peki 'seçimi ne zaman ilan edelim' diyoruz, 'seçimi yarın ilan edin' diyorlar. Arkadaşlar, bugünden yarına adayını nasıl belli edeceksin? Oradaki mesele, kimin sözü kimin önüne geçecek, kimin adayı kimin adayının önüne geçecek. Biz Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu anlamda '50 artı 1' diyoruz; her gün artı 1'lerimiz artırarak, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE: İSTANBUL TÜRKİYE'DİR


AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise toplantıda yaptığı konuşmasında, İstanbul'un her semtinde yapacakları çalışmalarda ortaya koyacakları gayretin, dalga dalga bütün ülkeye yayılacağını söyledi. Kabaktepe, "İstanbul Türkiye'dir. İstanbul sadece üzerine siyaset yapılan değil, üzerinden siyaset üretilen bir şehirdir. Çünkü İstanbul sosyolojisi Türkiye sosyolojisidir. Ve biliyoruz ki bu sosyoloji AK Parti'den yanadır. Yani AK Parti, bu sosyolojinin billurlaşmış, siyasette vücut bulmuş halidir" diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır
GÜNDEM
MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır

Bakan Dönmez: Çiftçilerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması için eksiklikler tamamlandı
GÜNDEM
Bakan Dönmez: Çiftçilerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması için eksiklikler tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim istiyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim istiyoruz

Kılıçdaroğlu'nun çağrıda bulunduğu TÜSİAD tehditkar diline geri döndü: Ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara ulaşamazsınız
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun çağrıda bulunduğu TÜSİAD tehditkar diline geri döndü: Ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara ulaşamazsınız
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​​Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
Fırtına kaldığı yerden devam ediyor

Fırtına kaldığı yerden
devam ediyor

Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
Menfur bir durumdur

MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD ve Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı: İşte il il son durum.

​İyi ki kamera kaydı var.

Afrika liderleriyle basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'dan önemli mesajlar.

​Yerli otomobil TOGG'un logosu belli oldu

Göktürk-2 <br>dokuz yaşında

Göktürk-2
dokuz yaşında

Dünyanın etrafını 48 bin 200 defa turladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.