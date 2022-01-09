Numan Kurtulmuş: Yarım kalan hesabı tamamlayarak İBB'yi kazanma sorumluluğumuz var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

İstanbul il teşkilatının son zamanlarda yaptığı çalışmalarla sahada güzel işler sürdürdüklerini belirten Kurtulmuş, teşkilatın 2023 ve 2024 seçimlerinin son hazırlıklarını yaparak yoluna devam ettiğini söyledi.

Millete bir vefa borcu bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bir vefa borcumuz var millete, geçen seçimden yarım kalan hesabı bir şekilde tamamlayarak inşallah 2024'te yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bunun için gayretle çalışıyoruz." dedi.

Sözlerinin devamında muhalefetin mağduriyet edebiyatlarıyla yol almaya çalıştığını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

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"Ana muhalefet demeyelim de Türkiye'nin ikinci partisi şu anda, ikinci partisi, onun lideri CHP'nin Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Başkanı son zamanlarda bir siyaset tarzı izliyor. Şimdi siyaset açık bir rekabet alanıdır, herkes fikrini söyler, nihayetinde millet söylenenleri izler, yapılanları izler not verir, notunu da sandık günü sandığın içerisine atar. Sandıktan ne çıkarsa baş göz üstüne, buna biz hiç itiraz etmeyiz. Şimdi bu anlamda milletin muhalefetteki partilerden beklentisi nedir, iktidara geldiğinizde ne yapacaksınız bir anlatın. Anlatabildikleri şimdiye kadar bir şey vardı, ikinci konu onu daha eklediler. Bir tek konu vardı 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin'. Bir sürü parti yan yana üst üste gelmişler, aslında bir yan yana gelmemek için de özel bir gayret sarf ediyorlar, o da ayrı bir konu."

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"Aday meselesine gelince işler karışıyor"

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet anayasa değişikliği ile getirmemiş gibi millete haksızlık yapmayın. Şu anayasal sistem devam ediyor ve bu sistem içerisinde siz de mücadele ediyorsunuz. Projelerinizi söyleyin önce. Projeleri yok. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız. Sizin tercihiniz kim? O zaman ne diyorlar, 'Ya seçimi getirin önce, hemen biz yarın söyleriz size'. Hani yarın sandık gelsin diyordunuz. Aday meselesine gelince işler karışıyor. HDP'nin onay verdiği bir aday aynı zamanda İYİ Parti'nin onay verdiği aday, aynı zamanda CHP'nin de benimseyeceği bir aday. Veya şu anda Türkiye'nin ikinci partisi ya, ben de parlamentoda konuştum onu bütçe konuşmasında. Normal olanı Türkiye'nin ikinci partisinin başındaki zatın Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Olur, olmaz bilmem."

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OYNAT 00:58 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kürt ve Arap kardeşlerimizin ana dilleri kendileri için kutsaldır AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'da partisinin Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 'Hiç kimsenin ana dil üzerinden ayrılıkçı bir siyaset oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Kürt kardeşlerimizin de, Arap kardeşlerimizin de ana dilleri kendileri için kutsaldır. Tıpkı Türk kardeşlerimizin dili gibi, onların da dili ana sütü kadar helaldir.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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