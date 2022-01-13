AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li isimlerin yaptığı skandal açıklamalara değinen Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'helaleşme' çıkışına vurgu yaparak tepki gösterdi.

"TAM BİR ZIR CAHİLLİK"

4-6 yaş grubuna yönelik din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e isim vermeden yüklenen Kurtulmuş, "'CHP, bir arayış içerisinde diyerek' inanası geliyor insanın. Tam inanacakken birisi kalkıp bir şey söylüyor. 'Orta Çağ zihniyeti' demesi, bununla yetinmeyip 'Fizikten matematikten ne anlar' demesi tam bir zır cahilliktir. karanlığın tam daniskasıdır." diye konuştu.

OYNAT 01:55 Numan Kurtulmuş'tan CHP'li Özel ve Özkoç'a sert tepki: Tam bir zır cahillik AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında, 4-6 yaş çocuklara verilen din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlayan CHP'li Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Engin Özkoç'a sert sözlerle yüklendi. Yapılan açıklamaların tam bir zır cahillik olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, 'Bu karanlığım tam daniskasıdır. CHP değişecek diyoruz ama aynı tas aynı hamam.' diye konuşu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

REKLAM

Kurtulmuş, Özel'in açıklamalarını 'ilimden, medeniyet tarihinden bir şey görmeyen bir zihnin ortaya koyduğu bir şey' olarak niteledi.

GÜNDEM CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi

BİR TEPKİ DE ERDOĞAN'A HAKARET EDEN ÖZKOÇ'A

Helalleşme çıkışı sonrası bir vatandaş olarak 'CHP iyi bir şey yapacak herhalde' dediklerini fakat yapılan açıklamalar sonrası partinin aynı tas aynı hamam politikalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kurtulmuş, "Herhalde burada da dili sürçmez diyoruz. Kalk bir özür dile, 'Bu bizi temsil etmiyor' de... Yok. 'Kur'an Orta çağla yan yana getirilemez' dese, millet helalleşmeye inanacak." dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a dava

"KILIÇDAROĞLU LÜTFEN BU ADAMLARINIZA FREN YAPTIRIN"

Bu konuları konuşurken dahi canlarının sıkıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Başka bir CHP'li kalkıp, affedersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edecek, Müslümanlığı karşısına alarak 'Sen FETÖ'cünün Allah'ısın' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu lütfen bu adamlarınıza fren yaptırın" ifadelerini kullandı.