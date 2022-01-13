Numan Kurtulmuş'tan CHP'li Özel ve Özkoç'a sert tepki: Tam bir zır cahillik

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP'li isimlerin yaptığı skandal açıklamalara değinen Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'helaleşme' çıkışına vurgu yaparak tepki gösterdi.
"TAM BİR ZIR CAHİLLİK"
4-6 yaş grubuna yönelik din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e isim vermeden yüklenen Kurtulmuş, "'CHP, bir arayış içerisinde diyerek' inanası geliyor insanın. Tam inanacakken birisi kalkıp bir şey söylüyor. 'Orta Çağ zihniyeti' demesi, bununla yetinmeyip 'Fizikten matematikten ne anlar' demesi tam bir zır cahilliktir. karanlığın tam daniskasıdır." diye konuştu.
Kurtulmuş, Özel'in açıklamalarını 'ilimden, medeniyet tarihinden bir şey görmeyen bir zihnin ortaya koyduğu bir şey' olarak niteledi.
BİR TEPKİ DE ERDOĞAN'A HAKARET EDEN ÖZKOÇ'A
Helalleşme çıkışı sonrası bir vatandaş olarak 'CHP iyi bir şey yapacak herhalde' dediklerini fakat yapılan açıklamalar sonrası partinin aynı tas aynı hamam politikalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kurtulmuş, "Herhalde burada da dili sürçmez diyoruz. Kalk bir özür dile, 'Bu bizi temsil etmiyor' de... Yok. 'Kur'an Orta çağla yan yana getirilemez' dese, millet helalleşmeye inanacak." dedi.
"KILIÇDAROĞLU LÜTFEN BU ADAMLARINIZA FREN YAPTIRIN"
Bu konuları konuşurken dahi canlarının sıkıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Başka bir CHP'li kalkıp, affedersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edecek, Müslümanlığı karşısına alarak 'Sen FETÖ'cünün Allah'ısın' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu lütfen bu adamlarınıza fren yaptırın" ifadelerini kullandı.