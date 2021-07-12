Gündem Numan Kurtulmuştan Kadıköyde kilise duvarının üstünde dans edilmesine tepki
POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan Kadıköy'de kilise duvarının üstünde dans edilmesine tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Kadıköy'de kilise duvarının üstünde dans edilmesini kınadı. Dini mekanlarda hakaret içeren davranışlara müsamaha edilemeyeceğini söyleyen Kurtulmuş, "İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provakatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Hukukun gerekeni süratle yapacağına inancım tamdır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Numan Kurtulmuştan Kadıköyde kilise duvarının üstünde dans edilmesine tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

İstanbul Kadıköy'de bir grubun Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarının üstünde dans ettiği görüntülerle ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklama yaptı.

"Hukukun gerekeni yapacağına inancım tam"

Yapılan saygısızlığı kınayan Kurtulmuş, "Bizim medeniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilmez. İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provakatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Hukukun gerekeni süratle yapacağına inancım tamdır" dedi.

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Gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağını protesto etmek için Kadıköy'ün belli mahallelerinde toplanan bir grup genç, son ses müzik açarak mahalleliyi bezdirdi. Görüntülerde Surp Takavor Ermeni Kilisesinin tepesine çıkan iki kişinin dans ettiği görülürken, bir başka görüntüde çekicinin önünü kesen grubun, aracı alıkoyarak dorsesinde dans ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'de canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00'a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00'a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte ise alınan karar esnetilerek kısıtlama saat 24:00'e çekilmişti.

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