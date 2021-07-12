Numan Kurtulmuş'tan Kadıköy'de kilise duvarının üstünde dans edilmesine tepki

İstanbul Kadıköy'de bir grubun Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarının üstünde dans ettiği görüntülerle ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklama yaptı.
"Hukukun gerekeni yapacağına inancım tam"
Yapılan saygısızlığı kınayan Kurtulmuş, "Bizim medeniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilmez. İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provakatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Hukukun gerekeni süratle yapacağına inancım tamdır" dedi.
Bizim medeniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilmez.
İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provokatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum.
Hukukun gerekeni süratle yapacağına inancım tamdır.
Bizim medeniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilmez.