Gündem Numan Kurtulmuştan Kılıçdaroğluna helalleşme yanıtı 15 Temmuz örtülü bir darbedir sözünden dolayı özür dilemelidir
ANKARA

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' yanıtı: '15 Temmuz örtülü bir darbedir' sözünden dolayı özür dilemelidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme yolculuğu' ile ilgili konuştu. Çok farklı kesimlerden kişilerle helalleşmek gerekeceğini söyleyen Kurtulmuş, "Eğer bir şeylerden özür dilenecekse '15 Temmuz örtülü bir darbedir' sözünden dolayı da CHP özür dilemelidir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Numan Kurtulmuştan Kılıçdaroğluna helalleşme yanıtı: 15 Temmuz örtülü bir darbedir sözünden dolayı özür dilemelidir
​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Ankara Şubesi'ni ziyaretinde konuştu. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' mesajına yanıt verdi.

'SAMİMİ ŞEKİLDE YAPARLARSA KAZANÇLI ÇIKACAK OLAN CHP'DİR'

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeyi samimi bir şekilde yapmaları halinde kazançlı çıkacaklarını ifade ederek, 27 Mayıs ve 28 Şubat sürecini hatırlattı.

Kurtulmuş, "Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanı son zamanlarda bir helalleşmekten bahsediyor. Bu sözlerin inşallah ne manaya geldiğini bilerek bu helalleşmeyi gündeme getiriyor. Türkiye’de uzun yıllar o tek parti zamanlarına girmiyorum. Girersek defter çok kabarık. Ama konuları açtığımız zaman CHP’nin hakikaten milletimizle helalleşmesi gereken çok konu vardır. Samimiyetle bu helalleşmelerinin kendileri için de hayırlı olacağı kanaatindeyim. CHP uzun yıllar bir devlet partisi olarak milletin hissiyatından, milletin değerlerinden ayrı düşmüş tabiri caizse millet başka telden çalmış, devlet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi başka telden çalmıştı. Ne yazık ki çok partili siyasi hayatımızda da Cumhuriyet Halk Partisi hep darbelerin, olağanüstü dönemlerin destekçisi olarak görülmüştü. Bunu söyleyince kızdıklarını biliyorum. Ama 1960 darbesi öncesi ve sonrası idam kararları aldıktan sonraki süreçlerde bile sevinerek Türkiye’nin gündemini dolduran hangi siyasi parti. Aynı şekilde Türkiye’nin 28 Şubat sürecinde ikna odalarında 17-18 yaşındaki kızlarımızı ikna ederek başlarını açtırmaya çalışan CHP zihniyeti değil miydi? 27 Nisan Muhtırası sırasında ‘Ordu göreve’ manşetlerinin atıldığı ve Cumhuriyet mitingleri adı altında seçilmiş hükümete karşı eylemlerin gerçekleştirildiğinde bunların arkasında CHP yok muydu? Çok farklı kesimlerden helalleşmek gerekecektir. Bu helalleşmeyi samimi bir şekilde yaparlarsa bundan kazançlı çıkacak olan CHP’dir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ BÜROKRASİ ÜZERİNDEN DİZAYN ETME MANEVRALARI ARTIK GERİDE KALMIŞTIR'

Kurtulmuş, CHP'nin helalleşme konusunu bir seçim manevrası olarak gündeme getirmeleri halinde bundan bir sonuç almayacaklarını belirterek, 19 yılda AK Parti hükümetinin 3 önemli kazanımını vurguladı. Kurtulmuş, "AK Parti’nin Türkiye’deki en büyük kazanımları nedir' derseniz, 19 yılın özeti olarak 3 tane önemli devrim niteliğindeki gelişmenin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi devlet millet kaynaşmasının temin edilmesidir. İkincisi vesayetler bütünüyle çöp tenekesine atılmıştır. Yargı, askeri, bürokratik oligarşi ve Türkiye’de seçim yoluyla seçimi alamayıp iktidar olamayacağını düşünenlerin verdiği desteklerle Türkiye’yi bürokrasi üzerinden dizayn etme manevraları artık geride kalmıştır. 19 yılda üçüncü büyük kazanımımız ise özgüveni kazanmamızdır" diye konuştu.

  • Kurtulmuş,'15 Temmuz örtülü bir darbedir' sözünden dolayı da CHP’nin özür dilemesi gerektiğinin altını çizerek, "15 Temmuz gecesi Türkiye, bütün halkımız bütünüyle bu darbeci vesayetçi zihniyeti çöp tenekesine atarak mücadelesini ortaya koymuş ve Allah’ın izniyle de Türkiye’de darbeler dönemi geride kalmıştır. Eğer bir şeylerden özür dilenecekse ‘15 Temmuz örtülü bir darbedir’ sözünden dolayı da CHP özür dilemelidir" ifadesini kullandı.

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
GÜNDEM
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

Numan Kurtulmuş’tan 'seçim anketi' açıklaması: AK Parti açık ara birinci parti
GÜNDEM
Numan Kurtulmuş’tan 'seçim anketi' açıklaması: AK Parti açık ara birinci parti


Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
Golü erken yedik

Golü erken yedik

​A Milli Takımımız, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada eşine az rastlanıyor

İzmir'deki kaçak kazıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Gündem

İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
Gündem

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.