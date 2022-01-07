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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Korsan bir muhalefet nasıl olur, onu millete gösteriyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Sayın Kılıçdaroğlu sorumlu bir ana muhalefet lideri gibi hareket etmek yerine, ana muhalefet partisinin nasıl olmasını millete göstermek yerine, korsan bir muhalefet nasıl olur, onu millete gösteriyor. Dolayısıyla bu anlamda yapılanları milletimiz izliyor, görüyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Numan Kurtulmuştan Kılıçdaroğluna: Korsan bir muhalefet nasıl olur, onu millete gösteriyor
Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa’da, sabah saatlerinde bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Dünyada ve Türkiye’de zorlu bir sürecin yaşandığını ifade eden Kurtulmuş, muhalefet partilerinin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında bir araya gelerek ittifak oluşturduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

'Bütün özelliği Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı'


"Herhalde bütün özelliği sadece Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı olmak üzere kurulmuş olan maalesef karşımızdaki ittifakın bileşenleri, kendi aralarında nasıl bir araya geldikleri, hangi programla hareket ettikleri, kimi cumhurbaşkanı yapacakları, nasıl bir sistem tasarladıkları gibi temel sorulara dahi cevap vermeden sadece Türkiye’de olumsuz karamsar tablo oluşturarak, ana muhalefet yaptıklarını zannediyorlar.

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'İktidara gelseniz Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz?'

Bunların içerisinde maalesef Türkiye'nin ikinci partisi olan ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyaset yapma tarzı, sayın Genel Başkanın özellikle son dönemlerde ortaya koymuş olduğu tarzı Türkiye'nin ihtiyacı olan, Türkiye'de geniş kitlelerin beklentisi olan bir tarz asla değildir.
  • Muhalefet olmak, demokrasideki en önemli görevlerden birisidir. Bir millet demokrasideki muhalefete şu gözle bakarlar, yarın iktidara gelseniz Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz?

Sadece toplumun sinir uçlarına dokunarak, bazı farklı toplumsal kesimleri harekete geçirmek, onları bir şekilde istemezsek cephesinin sözlü sesi yüksek fertleri haline getirmekten başka Allah aşkına muhalefet özellikle ana muhalefet Türkiye'de hangi fikri ortaya koyarak, iktidar olduğunda nasıl yöneteceğini milletimize anlatıyor."

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'Milletimiz izliyor, görüyor'


Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu kuruluşlarına adeta baskına gider gibi hareket ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Şimdi hangi kamu kurumuna baskına gideceğine dair insanlarımızda endişeler var. Sayın Kılıçdaroğlu sorumlu bir ana muhalefet lideri gibi hareket etmek yerine, ana muhalefet partisinin nasıl olmasını millete göstermek yerine korsan bir muhalefet nasıl olur onu millete gösteriyor. Dolayısıyla bu anlamda yapılanları milletimiz izliyor, görüyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ülkenin kurumlarına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin
OYNAT 00:56
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ülkenin kurumlarına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kariyer Kulübü tarafından KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen 'Türkiye'yi Yarınlara Taşımak' konulu söyleşide gençlerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TÜİK açıklamasına tepki gösteren Kurtulmuş, 'Kurumlara güvensizlik aslında siyasetçilerin hiç yapmaması gereken bir şeydir. Merkez Bankasına güvenmeyeceksin, Türkiye İstatistik Kurumuna güvenmeyeceksin, Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenmeyeceksin, Türkiye'nin filanca bakanlığına güvenmeyeceksin. Filanca bakanlığına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?' dedi.


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