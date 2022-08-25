Numan Kurtulmuş'tan şarkıcı Gülşen'e tepki: Düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz imam hatip liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir" değerlendirmesinde bulundu.
İmam Hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir.
İmam Hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) August 25, 2022