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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan şarkıcı Gülşen'e tepki: Düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı. Kurtulmuş, ''Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz imam hatip liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Numan Kurtulmuştan şarkıcı Gülşene tepki: Düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz imam hatip liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir" değerlendirmesinde bulundu.

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