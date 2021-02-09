Numan Kurtulmuş'tan 'anayasa' açıklaması: Güçlü ve katılımcı bir anayasayı hep beraber yapacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı, Bayburt Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa vesayet düzenlerinden tamamen kurtaracak

Türkiye'yi daha müreffeh, zengin, huzurlu bir ülke yapmak için ellerinden gelen bütün gücü kullanacaklarını ifade eden Kurtulmuş, "Bizim amacımız Türkiye'yi daha müreffeh, mesut, ülkenin insanlarını birlik ve berberlik içerisinde daha da güçlü kılmaktır. Bu amaçla üzerimizdeki büyük sorumluluklardan birisi de vesayet düzenlerinden tamamen kurtulmamızı sağlayacak, yeni güçlü demokratik ve özgür bir anayasanın yeni baştan yapılmasını sağlamaktır" diye konuştu.

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Herkes elini taşın altına koymalı

Kurtulmuş, anayasa ile ilgili daha önceki dönemlerde de çok adımlar atıldığını anımsatarak, vesayet odaklarının gücünü, faşist, darbeci ve baskıcı ruhu içinde barındıran 1961 ve 1982 anayasasından aldığını anlattı. Bunu millet iradesinin önleyebileceğini belirten Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmasına dair şunları söyledi:

"Yeni, çağdaş, demokrat, güçlü ve katılımcı bir anayasayı hep beraber yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni anayasa ile birlikte Türkiye'nin geleceği için yeni bir dönemin kapısını açarken, yeni dönemin şifrelerini ortaya koyarken, MHP'nin Sayın Genel Başkanı bu sürece destek vereceğini ortaya koydu. Şimdi biz diğer partilerden de aynı şeyi bekliyoruz. Milli ve gerçekten güçlü, özgürlükçü bir anayasanın yapılabilmesi için buyurun herkes elini taşın altına koysun.

GÜNDEM Kurtulmuş: Sayımız yetseydi de yeni anayasayı tek başımıza yapmak istemezdik

Herkesi bu sınava davet ediyoruz

Bu anayasa meselesi sadece AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı olarak bizim yapabileceğimiz bir şey olmanın çok ötesindedir. Bütün siyasi partiler anayasa konusunda sınav veriyor. Herkesi bu sınava davet ediyoruz. Milletin beklediği yeni, özgür, çağdaş ve demokrat bir anayasa yapmak için tam vakit bu vakittir, diyerek hep beraber ya Allah, bismillah diyerek bu defterin kapağını açıyoruz."

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CHP her konuda kavga ve tartışma çıkarmak peşinde

Konuşmasında CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Kurtulmuş, "Bu milleti kavgasız, gürültüsüz medeni milletler seviyesinin üstüne çıkarmak isteyen biziz, her konudan kavga ve tartışma çıkarmak isteyen onlardır. Kimi kastediyorum. CHP ve zihniyetini. Onlar ne yaparsa yapsınlar cevabını verip hiçbir sözün altında kalmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Onların negatif gündemi ile asla gündemimizi zehirlemeyeceğiz. Onlar Türkiye'nin her meselesi isterler ki büyük sorunlar haline gelsin, sokaklar karışsın" dedi.