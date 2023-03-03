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Nurdağı'nda 605 saat sonra 5 koyun sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş depremlerinde büyük hasar gören Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan 52 kuzudan 5’i 605 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

11:01 . 3/03/2023 Cuma
IHA
Elmas Önder'in depremden 605 saat sonra 5 koyunu çıkarıldı.

Elmas Önder'in depremden 605 saat sonra 5 koyunu çıkarıldı.

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerinden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Bademli Mahallesi’nde Elmas Önder’e at 2 katlı ev yıkıldı. Evin alt katında bulunan bir inek ile 52 koyundan 5’i depremden 3 gün sonra sağ, 2’si ise telef olmuş halde çıkarıldı. Depremde kızı, eniştesi ve torunlarının da olduğu toplam 8 yakınını kaybeden Elmas Önder, depremin üzerinden geçen 605 saat sonra 5 koyununa daha sağ olarak kavuştu. Akşam enkazdan gelen ses üzerine hayvanların canlı olarak gördüğünü anlatan Elmas Önder, daha sonra ekiplere haber verdiklerini kaydetti. Arama kurtarma ekiplerinin de sabah başlattığı çalışma ile ile 6 koyunu sağ olarak çıkarttıklarını, koyunlardan birinin ise çıkarıldıktan sonra telef olduğunu anlatan Elmas Önder, 25 gün sonra hayvanlarının kurtarılmasının sevincini yaşadı.


Enkaz altında kalan 5 küçükbaş hayvan 25 gün sonra kurtarıldı
Enkaz altında kalan 5 küçükbaş hayvan 25 gün sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ağır hasar gören ağılın enkazında kalan 5 küçükbaş hayvan 25 gün sonra sağ çıkarıldı. Bademli Mahallesi'nde yaşayan besici Ökkeş Önder, 2 katlı binanın ağıl olarak kullanılan zemin katında küçükbaş hayvanlarının mahsur kaldığını yetkililere bildirdi. Büyükşehir Belediyesi ile Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zemin katı çöken binada mahsur kalan hayvanların kurtarılması için çalışma başlattı. Depremin ardından 25 gün geçmesine rağmen ekipler, enkaz altındaki 5 küçükbaş hayvanı kurtardı. Bitkin olduğu görülen küçükbaş hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerce tedavi altında alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, besicinin depremin ardından bir kısım küçükbaş hayvanını enkazdan kurtardığını ve geri kalanları öldükleri düşüncesiyle kurtaramadığını söyledi. Besicinin sabah saatlerinde koyunlarının sesini duyarak kendilerine ulaştığını aktaran Karayılan, "Depremin 25'inci gününde hayvanlarımıza canlı ulaşarak mutlu olduk." dedi. Karayılan, enkazda başka küçükbaş hayvanın olup olmadığını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Enkaz altında kalan ahırdaki hayvanlardan ümidi kestikleri için canlı beklemediklerini anlatan Elmas Önder, ’’Koyunları bahçeye koyduk akşam, komşulardaydı. Eşimde ahırdan koyun seslerinin geldiğini söyledi. Ben de ışıldağı aldım enkaza dönüşen ahırın bir köşesinden baktım bir koyunun ayağı bir koyunun da burnunun kımıldadığını diğerini de belini gördüm. 4 tanesini gördüm, sabahta sağ olsun ekipler geldi kurtardı. 600 saat sonra çıktı bu koyunlar. Nasıl yaşadılar bilmiyorum. Yerde gıdalarını aldılarsa bilemem. Kurban olduğum Allah gıdalarını vermiş. Kızım, eniştem, torunlarım bulunduğu 8 kişi vefat etti’’ dedi.

Depremde yaşadıklarını anlattı


Sekiz yakınını da depremde kaybeden Elmas Önder, deprem anında yaşadıklarını ise şöyle anlattı:"Deprem anında uyuyordum, uyandığımda sanki kıyamet kopuyor sandım. Hemen dışarıya çıkmak istedim ama duvarlar birbirine çarpıyordu kaçamıyordum. Düşüyorum geri kalkıyorum o an önüme sanki duvarlar örüldü. Ayakkabı bile giyemedim direk koştum dışarıya, eşime sende gel dedim ama o gelemedi. Düştü o geri geri gidiyorum diyordu. Daha sonra eşim çıktı ardından oğlum dışardaydı. Bizim bina mallarımızın üstüne çöktü. Kolonlar kırıldı, bizim uyuduğumuz oda malların üstüne çöktü."

#Kahramanmaraş
#Nurdağı
#Deprem
2 saat önce
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Nurdağı'nda 605 saat sonra 5 koyun sağ çıkarıldı
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