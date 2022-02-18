Gündem Nusaybinde 52 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirdi
YEREL GÜNDEM

Nusaybin’de “52 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası” yerleştirdi

Sıfır Atık kapsamında önemli projelere imza atan Nusaybin Belediyesi, yeni bir proje hayata geçirerek ilçede 52 noktaya Tekstil Atık Kumbarası yerleştirdi.

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Nusaybin’de “52 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası” yerleştirdi
​Nusaybin’de “52 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası” yerleştirdi

Yeni bir proje hayata geçiren Nusaybin Belediyesi, Tekstil Atıkları kumbarası sistemine geçti.Nusaybin’in tümünde uygulama konulan yeni projede “Sıfır Atık Yönetmeliği” kapsamında 52 noktaya Tekstil Atıkları Kumbarası yerleştirdi. Kumbaraya her türlü giysi, ayakkabı, çanta, kemer, şapka, çorap, bot, çarşaf, battaniye, perde, havlu vb. Tekstil malzemeleri atılabilecek. Kumbaralarda biriken kullanılabilir atık giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, kullanılamayacak durumdaki tekstil malzemeleri ise tekstil hammaddesi olarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Proje hakkında bilgi veren Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şehmus Biltekin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlayan “Sıfır Atık Projesi” kapsamından Nusaybin Belediyesi olarak önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.Sıfır Atık Yönetmenliği kapsamından Belediye binası ve ilçedeki tüm kurumlarda kağıt, karton, plastik, cam, metal, atık piller, bitkisel atık yağlar, elektrik-elektronik atıklar ve son olarak tekstil atıkları projelerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Biltekin, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı’nın destekleriyle Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kaynağında geri dönüşümü yapacak arabalardan konteynerlere kadar tüm ekipmanı tamamladığını ifade etti.

Tekstil Atıkları Kumbaralarının şehrin dört bir yanına konulduğunu belirten Biltekin, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, tekstil atıklarını çöpe değil, geri dönüşüm kumbaralarına atmalarını istedi.

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