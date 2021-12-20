Nusaybin’de bulunan dünyanın ilk Üniversitesi Nisibis Akademisi belgeselinin galası yapıldı

Mitanni Kültür Merkezinde yapılan gala, öncesi Nusaybinli Keman Sanatçısı Yağmur Badur konser verdi. Daha sonra gala programına geçildi. Saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, bir konuşma yaptı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ekibi ile birlikte Nusaybin’de böyle bir çalışma yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Öztaş, Nusaybin’in tarihi ve kültürel mekânlarıyla gezip görülmesi, ziyaret edilmesi, üzerinde çalışma yapılması gereken bir şehir olduğunu ifade etti.

Öztaş şöyle konuştu, “Nusaybin’de bulunan Dünyanın ilk Üniversitesi Nisibis Akademisi – Mor Yakup Kilisesi serüvenimiz bir tesadüf sonucu başladı. Burası muazzam bir yapı. Biz İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak burada bir yandan Nusaybin’in güzelliklerini tanıtmaya bir yandan da gençlerin kariyerine yardımcı olmak istedik. Bu kapsamda açtığımız Film Atölyesinde 25 lise öğrencisine üç günlük eğitim verdik. Bu atölyede eğitim alan öğrencilerimiz belki ileride yönetmen, senarist, kameraman veya film projelerinde yer alacaklar. Kurs süresince hocaları kameradan, ışıktan, senaryodan söz ederken gençlerimizin gözlerindeki pırıltıyı görmeliydiniz. Eminim çok güzel bir belgesel ortaya çıktı. Emeğin kendisi çok kıymetli. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak Nusaybinli gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.”

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Rektör Öztaş’tan sonra konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ise konuşmalarına ilçenin kısa bir tarihini anlatmakla başladı. Nusaybin’in dönem dönem medyada olumsuz bir şekilde anıldığını ancak Nusaybin’in bunu asla hak etmediğini ifade eden Kayabaşı, bu algının kırılması için Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ve ilçede bulunan tüm paydaşlarıyla büyük bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

İlçedeki tarihi, kültürel ve turist mekanlarının yeterince tanıtılamadığı kaydeden Kayabaşı, “Burada Dünyanın İlk Üniversitesi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi bulunuyor. Hemen yanında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in torunlarından Zeynel Abidin Camisi yer alıyor. UNESCO Geçici Kabul Listesi’nde “İnanç Parkı” adıyla yer alan tarihi yapılarımız, bu topraklarda yüz yıllardır devam eden dinlerin, dillerin, kültürlerin kardeşliğini adeta simgeliyor. Tarihin incisi, medeniyetin kadim bir çiçeği olan Nusaybin’i önce kendimize tanıtacağız. Sonra Mardin’e akabinde de tüm ülke sathına Nusaybin’imizin güzelliklerini tüm Anadolu’ya haykıracağız. Emin olun ki Nusaybin tarihi güzellikleri ile doğal güzellikleri ile ve en önemlisi insan profili ile tüm Türkiye’ye örnek gösterilecek bir yerdir” şeklinde konuştu.

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Kayabaşı, “Nisibis Belgeseli” için İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne ve Film Atölyesinde yer alan öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından liselerde okuyan 25 öğrencinin çektiği belgeselin kamera arkası, röportajlar ve belgesel gösterimi yapıldı. Daha sonra belgeselde emeği geçen İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, Dr. Emre Doğan, yönetmen ve Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç ile Araştırma Görevlisi Okan Kırbacı’ya plaket verilirken, Film Atölyesinde yer alan öğrencilere sertifika verildi.

Nisibis Belgeseli Film Galasına Kaymakam ve Belediye Bakan Vekili Ercan Kayabaşı, eşi Nigar Kayabaşı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı