Gündem O saldırınınönü arkası araştırılsın Kanlı bir prova ve tertip
ANKARA

O saldırının önü arkası araştırılsın: Kanlı bir prova ve tertip

MHP lideri Bahçeli, HDP İzmir İl Başkanlığı’na saldırıya ilişkin “Provokasyon olarak değerlendirilmelidir. Önü, arkası, sağı, solu, altı, üstü aydınlatılmalıdır” dedi. Saldırıyı “Kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertip” şeklinde yorumlayan Bahçeli, “Katilin bozkurt işaretli fotoğrafı hazır bekletiliyormuş gibi servis edilmiştir. Bu katil gerçekte kimdir? HTS kayıtları çıkarılmış mıdır?” diye sordu.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​O saldırının önü arkası araştırılsın: Kanlı bir prova ve tertip
Devlet Bahçeli

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

  • (Kemal Kılıçdaroğlu’na) Nüfusun yüzde 54’ünün CHP’li belediyeler tarafından yönetildiğini muhataralı bir dille vurgulamak bize göre potansiyel bir ayrımcılığın, hatta devlet içinde başka bir devlet varmış gibi değerlendirme yapmanın diğer bir şeklidir. Kılıçdaroğlu’nun ağzındaki bakla zehirlidir...

HDP binasına saldırı düzenleyen Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı
GÜNDEM
HDP binasına saldırı düzenleyen Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı

BU SANATÇILAR KİM

Kılıçdaroğlu, beş CHP’li belediyenin 13 bin 338 sanatçıya yardım yaptıklarını da söylemiş. Peki bu sanatçılar kimlerdir? Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere, Türkiye muhaliflerine belediye imkanları peşkeş çekilmiş midir? Kılıçdaroğlu’nun dost kataloğunda isimleri yazılı mıdır?

İzmir HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan baba: Saldırıdan önce binayı boşalttılar tek o kız kaldı daha önce böyle bir şey olmamıştı
OYNAT 02:33
İzmir HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan baba: Saldırıdan önce binayı boşalttılar tek o kız kaldı daha önce böyle bir şey olmamıştı
İzmir HDP İl Başkanlığı binası önünde iki yıldır evlat nöbeti tutan ve terör örgütü PKK'nın elindeki çocuğunu isteyen Mehmet Laçin, bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ilginç bir çıkışta bulundu. Bina önünde iki yıldır oturduğunu belirten Laçin 'Saldırıdan önce binayı boşalttılar o kız kaldı sadece içeride. Daha öne hiç toplu şekilde çıktıklarını görmemiştim. Biri benim yanıma geldi pankartı gösterdi gitti. O kızı kurban ettiler yani' diye konuştu.

  • Bu dost edebiyatının da iyice suyu çıkmıştır. Kılıçdaroğlu’nun birlikte iktidar olmayı hedeflediği dostları arasında PKK’nın, FETÖ’nün, DHKP-C’nin, dış güçlerin, Türk düşmanlarının sıralamadaki yeri neresidir? Demokrasilerde iktidara dostlarla değil milletle ulaşılır.

İzmir'in göbeğinde HDP'lilerden
OYNAT 00:55
İzmir'in göbeğinde HDP'lilerden "katil devlet" sloganları
HDP İzmir il binasında bir kişinin öldürülmesinin ardından yapılan açıklamada 'Katil devlet' sloganı atıldı. Kameraya yansıyan görüntülerde, açıklama heyetindeki bir kişinin 'Katil devlet' sloganı attığı ve kitlenin de o kişiye katıldığı görüldü.

Katil devlet sloganını atan şahıs ve kitle, daha sonra ise Sancar'ın açıklamalarına zılgıt ve alkışlarla destek verdi.

KANLI BİR PROVA

Anayasa Mahkemesi’nin, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davanın ilkini reddedip ikincisini inceleyerek kabul etmesi adaletin tecellisi açısından ümit verici bir tesellidir. Eğer hukuk varsa, eğer adalet hakimse, terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır.

  • (İzmir’de HDP’ye saldırı) Provokasyon olarak değerlendirilmelidir. HDP’yi masumlaştırıp partimizi, Cumhur İttifakı’nı ve Türk devletini suçlamak üzerine bina edilen bu cinayetin önü arkası, sağı solu, altı üstü sonuna kadar araştırılmalıdır. Kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir. Katilin bozkurt işareti yapan ve silah tutan halini resmeden fotoğrafları sanki bir yerlerde hazırda bekletiliyormuş gibi anında servis edilmiştir. Altını kalın bir şekilde çizerek soruyorum; bu katil gerçekte kimdir? HTS kayıtları çıkarılmış mıdır? Provokasyonun içinde derin PKK’nın, yabancı istihbarat örgütlerinin, kiralık taşeronların parmağı var mıdır? Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim olduğunu ben size söyleyeyim, PKK’nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir.
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