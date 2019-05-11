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İSTANBUL

O şovmen dayakçı çıktı

CHP’nin alternatif 29 Ekim kutlamasında yanlış okuttuğu andımız ile alay konusu olan Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman dayakçı çıktı. Görev yaptığı ilkokulda öğrencisini döven Yaman hakkında soruşturma başlatıldı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Dayakçı öğretmen, küçük çocuğun kulağını böyle çekti.
Dayakçı öğretmen, küçük çocuğun kulağını böyle çekti.

Bolu Sümer Mahallesi’ndeki Cumhuriyet İlkokulu’nda skandal. Öğretmen Güllü Yaman, tahtaya kaldırdığı 2’nci sınıf öğrencisine bir soru sordu. Soruyu bilemeyince küçük çocuğun kulağını koparırcasına çeken Yaman, “Vallahi döverim” dedikten sonra çocuğa sert bir tokat attı.

Yaman’ın küçük çocuğu dövdüğü anlar ise başka bir öğrenci tarafından saniye saniye kaydedildi. Öğrencinin ailesi Yaman’dan şikayetçi olurken, görüntüler de kanıt olarak okul müdürüne sunuldu. Hala görevine devam eden öğretmen hakkında il milli eğitim müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı.

ANDIMIZ ŞOVMENİ

Dayakçı öğretmen Güllü Yaman, geçtiğimiz yıl da ulusal basına haber konusu olmuştu. Yaman, Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı sıfatıyla “CHP’nin düzenlediği alternatif 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlamasına katılmıştı. Burada ‘andımız’ı okutmak üzere mikrofonu eline alan Yaman, daha ilk cümlede karıştırarak alay konusu olmuştu.

Yaman ardından yaptığı açıklamada “Andımızın bir bölümünü yanlış okuduğum için tüm Türk Milletinden özür diliyorum. Bir Cumhuriyet kadını olarak daha dikkatli olmam gerekirdi” demişti.

Sorduğu soruyu bilemeyince öğrencisini tokatladı
OYNAT 00:00
Sorduğu soruyu bilemeyince öğrencisini tokatladı
Bolu Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda görevli G. Y. isimli öğretmen, öğrencilerinden birisinin sorduğu soruyu bilememesi üzerine sınıf tahtası önünde kulağını çekerek kafasına tokat attı. Öğretmeninden şiddet gören çocuğun durumu ailesine haber vermesi üzerine aile G. Y.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen G.Y. hakkında soruşturma başlattı.

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