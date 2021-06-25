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O sözü hanginiz verdi

Kılıçdaroğlu’nun “Suriyelileri evlerine göndereceğiz. Onların evlerini bizim müteahhitlerimiz yapacak. Kim finanse edecek? AB’den alacağız. Bana söz verdiler” şeklindeki sözleri ilginç tartışma başlattı. Kılıçdaroğlu son dönemde Alman, Fransız, ABD elçileri ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile bir araya geldi. Bu isimlerden hangisinin yetki makamında olmayan Kılıçdaroğlu’na söz verdiği merak ediliyor. Hükümetin daha önce yaptığı “Suriye’de şehirler kuralım” teklifinin AB tarafından reddedildiği biliniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​O sözü hanginiz verdi
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, “Suriyelileri evlerine göndereceğiz. Onların evlerini yapacağız. Bizim müteahhitlerimiz yapacak. Kim finanse edecek? AB’den alacağız. Bana söz verdiler” açıklamasının yankıları devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kamuoyundan yükselen “CHP’ye kim, ne zaman, hangi sıfatla, ne karşılığında söz verdi?” soruları karşısında sessizliğini korudu.

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İLK MİSAFİRİ ALMAN

  • Ancak bu sorunun cevabı Kılıçdaroğlu’nun son 6 aylık görüşme ve kabul trafiğinde gizli. Kılıçdaroğlu son aylarda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile pek çok görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu’nun dikkat çekici ilk görüşmesi göç ve mülteciler konusunda yürütülen müzakerelerin ana aktörü olan Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Jürgen Schulz oldu. 9 Aralık 2020’de gerçekleşen görüşmeye Ünal Çeviköz de katıldı. Görüşme sonrasında resmi bir açıklama yapılmadı.

NE GÖRÜŞTÜLER

CHP liderinin bir sonraki misafiri ise AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut oldu. 13 Ocak 2021’de Genel Merkez’deki görüşmeye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de eşlik etti. Bu görüşmenin içeriği de sır kaldı. Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki görüşmesi ise AB’nin diğer başat aktörü Fransa ile oldu. Kılıçdaroğlu, 22 Ocak’ta Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile de genel merkezde görüştü. Bu kabulde ele alınan başlıkları katılımcılar dışında tam bilen yok.

SON KABUL ABD’DEN

  • AB ülkelerinin elçilerinin yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun yakın tarihte de ağır bir misafiri oldu. Suriye’de PKK/YPG’ye terör devleti kurdurmak isteyen ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield 26 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’ndeydi. Bu görüşmedeki gündem başlıkları da merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun ‘söz verdiler’ dediği proje daha önce Türkiye tarafından defalarca gündeme getirilmiş ancak Avrupa Birliği, bunu reddetmişti. AB, gerekçe olarak da ‘kalıcı dönüşün koşullarının oluşmadığını’ göstermişti. Türkiye’nin 2015 yılında yaptığı çağrıyla Suriyelilere yardım konusunda çalışma başlatan AB, 18 Mart 2016’da Ankara ile mutabakat imzaladı.

YARDIM ŞARTLI GELDİ

3+3 olmak üzere 2 dilim halinde 6 milyar euro yardımda bulunmayı taahhüt eden AB, “Türkiye’deki Suriyeli mültecilere ve onlara Türkiye’de ev sahipliği yapan topluluklara… “ diyerek de yardımın sadece Türkiye’ye sığınan mültecilere harcanması için şart koştu. AB, yardımın yapılacağı alanları bile “İnsani yardım, göç yönetimi, eğitim, sağlık, belediye altyapıları ve sosyo-ekonomik destek” diyerek 6 başlıkta sınırlamıştı. AB ayrıca Türkiye’nin Suriye’nin belirli bölgelerini güvenli hale getirmek için düzenlediği operasyonlara da karşı çıkmıştı.

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