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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
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O taksicinin hesabı kesildi: İstanbul’da müşterisini yumruklayan sürücünün belgesi süresiz iptal

İstanbul Ataşehir'de kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği müşterini yumruklayarak yere seren taksi şoförünün yaptığı yanına kâr kalmadı. Taksicinin yolcu taşıma belgesi süresiz olarak iptal edildi. Taksinin saldırdığı müşterisinin ise ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın kardeşi Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Taksi şoförünün müşterisini yumrukladığı anlar böyle görüntülenmişti.
Taksi şoförünün müşterisini yumrukladığı anlar böyle görüntülenmişti.

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 TCM 82 plakalı taksinin sürücüsü Metin D, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca almış, sokağa geldiklerinde ise müşteri ile taksici arasında bir süre sonra ücreti nedeniyle sözlü tartışma çıkmıştı.

İstanbul'da bir taksici tartıştığı alkollü müşterisini 2 yumrukla yere serdi
OYNAT 00:43
İstanbul'da bir taksici tartıştığı alkollü müşterisini 2 yumrukla yere serdi
İstanbul Ataşehir'de bir taksici, kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere serdi. Parasını alan taksici aracına binip giderken, o anlar ise kameralara yansıdı.


  • Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Metin D, iddiaya göre kendisine küfür ve hakaret eden müşterisine 2 yumruk atarak yere sermişti. Kavganın ardından taksici olay yerinden ayrılmış yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

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Şoförün taşıma belgesi iptal edildi

Olayın ardından görüntülerin medyaya yansıması sonrası inceleme başlatan Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü şoför Metin D. hakkında işlem yaparak Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ni (TUDES) süresiz iptal etti.

Şarkıcı İbrahim Erkal’ın kardeşi Abdullah Erkal

Vicdansız taksici doğum yapan kadını aracından attı
OYNAT 00:57
Vicdansız taksici doğum yapan kadını aracından attı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde doğum yapmak üzere olan kadın, çağırdığı taksici doğum başlayınca kendisini taksiden atması sonucu bebeğini sokakta doğurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alırken taksici ise gözaltına alındı.

Darp edilen müşteri İbrahim Erkal’ın kardeşi

Olayla alakalı darp edilen alkollü müşterinin ise geçtiğimiz 11 Mayıs 2017’de vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın kardeşi şarkıcı Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

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