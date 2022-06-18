O yazı vicdanlarda yankılandı: Halkınızın sesini neden duymadınız

Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Suriyeli ünlü şair Adonis'in İzmir'de bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, ülkesindeki katliamlardan söz etmemesi eleştirilere neden oldu. Araştırmacı-yazar Peren Birsaygılı Mut da gazetemiz için kaleme aldığı "Şair Adonis'e Açık Mektup" ile dünyaca ünlü şaire mesaj gönderdi. Mut, yazısında Adonis'e "Ülkemizde 4 milyon Suriyeli yaşıyor. Ancak siz, bir Suriyeli yetimin başını okşamadan, eşini kaybetmiş bir Suriyeli kadına gözyaşlarını silmesi için mendil uzatmadan, Suriyeli bir gence nasıl olduğunu sormadan gittiniz." şeklinde seslendi.

Peren Birsaygılı Mut

TEBRİK İÇİN ARADI

Mut'un yazısı Arap basınında geniş yankı buldu. Lübnan Sosyalist Partisi lideri ve Dürzi topluluğunun başkanı Velid Canbolat, Türk yazarı arayıp tebriklerini iletti. Canbolat, Lübnanlı siyasetçiler arasında Esed'in katliamlarına karşı çıkan sayılı isimlerden biri. Suriyeli muhalifler, gazeteciler ve aktivistler sosyal medya hesaplarında Mut'a destek mesajları attı.

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KÜÇÜMSEDİNİZ!

Makalede, Suriye muhalefetini “camiden çıkanlar” diye kategorize ederek, "Neden aklımızı bu kadar küçümsüyorsunuz Bay Adonis? Sizin söylediğinizin aksine, biz Suriye’de zulme karşı sesini yükselten çok farklı insanlar tanıyoruz. İçlerinde Sosyalistler, Hristiyanlar, Dürziler ve Aleviler de var. Bazılarını tanıdığınıza eminim. Birlikte zaman geçirdiniz belki, belki de birlikte seyahat ettiniz eskiden… Onların seneler süren mücadelesinin en yakın şahitlerinden biriyken, neden seslerini duymadınız? Onlar da mı “camiden çıkanlar” grubuna dahildiler?" gibi çarpıcı ifadeler yer alıyordu.

ÖDÜLÜ İZMİR'DE ALDI

İzmir Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Homeros Festivalinde Adonis, “onur ödülü”ne değer görüldü.