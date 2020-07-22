Teslim olan toplam terörist sayısı kaç? Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116'ya yükseldi İçişleri Bakanlığınca, Şırnak Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 4 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu, bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 6'ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının da 116'ya yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi 22 Temmuz 2020, 19:37 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2020, 19:41 AA