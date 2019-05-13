Odak nokta gönül kazanmak

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda 17 yıllık iktidarlarında hayata geçirdikleri projelerle Türkiye’nin kaderinin değiştiğini hatırlatarak, İstanbul seçimlerinin kazanılması için hem teşkilata hem de vekillere odak noktayı anlattı. Bundan sonra odak noktalarının vatandaşın gönlüne girmek ve kazanmak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bir gönül kırgınlığı varsa önce onu tamir edeceğiz. Bütün seçmenlerin gönlüne gireceğiz ve gönlünü kazanacağız” dediği öğrenildi.
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