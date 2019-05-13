Odak nokta gönül kazanmak

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Meteorolojiden İstanbul için önemli uyarı

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Giresun çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun doğu, Amasya'nın batı ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise yağışların 06.00-18.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.