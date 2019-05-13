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POLİTİKA

Odak nokta gönül kazanmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul İl Başkanlığı’nda İstanbul milletvekilleri, il gençlik ve kadın kolları yönetimi, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda 17 yıllık iktidarlarında hayata geçirdikleri projelerle Türkiye’nin kaderinin değiştiğini hatırlatarak, İstanbul seçimlerinin kazanılması için hem teşkilata hem de vekillere odak noktayı anlattı. Bundan sonra odak noktalarının vatandaşın gönlüne girmek ve kazanmak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bir gönül kırgınlığı varsa önce onu tamir edeceğiz. Bütün seçmenlerin gönlüne gireceğiz ve gönlünü kazanacağız” dediği öğrenildi.

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