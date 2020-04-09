Gündem Odun toplamaya giden 5 köylüyü katleden şüpheliler yakalandı
DİYARBAKIR

Odun toplamaya giden 5 köylüyü katleden şüpheliler yakalandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçenin Güleç Mahallesi kırsalında dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz'in (50) şehit olduğu saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

5 şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında saldırıyla ilgili oldukları değerlendirilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden bazıları hakkında daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Bir şüphelinin yakalanması için de operasyon sürüyor.

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