Gündem Odun toplarken buldu, fotoğrafını çekip bilim adamlarına attı İncelenmesini istiyor
ANTALYA

Antalya haberleri: Odun toplarken buldu, fotoğrafını çekip bilim adamlarına attı!

Odun toplarken buldu, fotoğrafını çekip bilim adamlarına attı: İncelenmesini istiyor

Antalya’nın Serik ilçesinde bir genç, dağda odun toplarken bulduğu 3,5 kilo ağırlığında çeşitli renkleri bulunan bir taş buldu. Taşın fotoğrafını çekip internet üzerinden ulaştığı bilim adamlarına gönderen genç, gök taşı olabileceğini iddia ederek incelenmesini istiyor.

Haber Merkezi İHA
Mustafa Candan
Mustafa Candan

Serik ilçesinde ailesiyle mevsimlik işçi olarak çalışan 12 yaşındaki Mustafa Candan, 10 gün önce yakındaki bir dağa odun toplamaya gitti. Su kanalı kenarına yaklaşan Candan, bölgedeki diğer taşlardan rengi farklı olan bir taş gördü. Candan, güçlükle bulunduğu yerden çıkardığı taşın, diğer taşlara göre bir hayli ağır olduğunu fark etti.

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Candan, bulduğu taşın cinsini öğrenmek istiyor.

Gözü gibi saklıyor

Bir süre bölgede benzer bir taş arayan Candan, bulamayınca elindeki taşın gök taşı olabileceğini tahmin ederek evine götürdü. Taşın fotoğrafını çeken genç, bir yorumda bulunması için bu alanda çalışma yapan bilim adamlarına mail attı. Candan, gözü gibi sakladığı taşın gök taşı olabileceğini belirterek, yetkililerinden inceleme yapmasını talep etti.

Sahil kenarında gök taşı bulundu
GÜNDEM
Sahil kenarında gök taşı bulundu

Candan, bulduğu taşı gözü gibi saklıyor.

Araştırılmasını istiyor

Mustafa Candan, 10 gün önce ailesiyle dağa odun toplamaya gittiğinde su kanalı yakınında taşı bulduğunu söyledi. Buldukları taşın o bölgedeki tüm taşlardan farklı olduğunu gördüklerini dile getiren Candan, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Çevrede dolaştık aynı renkte bir taş bulamadık. Gök taşı olduğunu tahmin ediyoruz. 3,5 kilogram ağırlığı var. Bu taşın ne taşı olduğunu öğrenmek istiyoruz."
Candan, güçlükle bulunduğu yerden çıkardığı taşın, diğer taşlara göre bir hayli ağır olduğunu fark etti.
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