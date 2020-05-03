Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Oğlu dağa kaçırılan baba, Bakan Soyludan iki oğlunun güvenlik korucusu yapılmasını istedi
AĞRI

Oğlu dağa kaçırılan baba, Bakan Soylu'dan iki oğlunun güvenlik korucusu yapılmasını istedi

Diyarbakır'da HDP il binası önünde, PKK tarafından kaçırılan oğlu için 'evlat nöbeti' tutarken salgın nedeniyle memleketi Ağrı'ya dönen Salih Gökçe, kendisini ziyarete gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Gökçe, Bakan Soylu’dan 2 oğlunun güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesini istedi.

Haber Merkezi DHA
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Salih Gökçe'ni ziyaret etti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Salih Gökçe'ni ziyaret etti.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde oturan Salih Gökçe'nin 5 yıl önce çocuklarından biri İstanbul'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Evlat hasreti ile yüreği sızlayan Gökçe, Diyarbakır'da HDP il binası önünde, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı eyleme katıldı. Ancak koronaviras salgını nedeniyle Salih Gökçe, memleketine dönmek zorunda kaldı. Baba Gökçe'li bugün ziyaret eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yardım paketini bizzat kendisi teslim etti. Başkan Sayan, ziyaret sırasında Gökçe'yi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü.

DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüler.


'KÖYDEKİ İKİ OĞLUNUN GÜVENLİK KORUCUSU YAPILMASINI İSTEDİ'


Bakan Soylu’ya ilgisi için teşekkür eden acılı baba Salih Gökçe, 5 yıl önce bir oğlunun dağa kaçırıldığını belirterek, köydeki iki oğlunun güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesini talep etti. Gökçe’nin talebini olumlu karşılayan Bakan Soylu, konuyla ilgili Ağrı Valiliği’ne gerekli talimatın verileceğini söyledi. Bakan Soylu, acılı baba Salih Gökçe ile görüntülü olarak yaptığı görüşmede, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.


VEFA DESTEK GRUBU OLARAK YANLARINDAYIZ


Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Savcı Sayan, "Oğlu PKK tarafından kaçırılan Salih ağabeyinin evine geldik, kendisiyle görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları gereği buradayız. Sayın bakanımızla da aileyi görüştürdük. Bir eksiği ya da ihtiyacı varsa, Vefa Destek Grubu olarak yanlarındayız. Bugün burada bu babayı gördüğümüz zaman bir Kürt olarak PKK’nın terör örgütünün bu bölgeye ne kadar zarar verdiğini hepimiz birlikte görüyoruz. Gerçekten bizim bölgeyi kan gölüne çeviren bu teröristlerin, Kürtleri temsil etmediği her halinden belli. İşte ben Kürt belediye başkanıyım. Kürt bir baba, biz burada bu insanların Kürtler adına hareket etmediğini hep açık bir şekilde görüyoruz. Aileyi bölmüşler kızları götürmüşler, aileleri perişan etmişler. İşte Salih amcayı gördünüz, böyle aileleri perişan ettiler’’ dedi.

Evladı dağa kaçırılan babadan HDP ve PKK'ya tepki
OYNAT 00:57
Evladı dağa kaçırılan babadan HDP ve PKK'ya tepki
Annelerin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdüğü eylemde yer alan baba Abdullah Demir, terör örgütüne yakın bir ajansın yayınladığı görüntülerde oğlunu görmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Demir, 'Oğlum seni kandırıyorlar. Kaç gel, devlete teslim ol. Seni kandırmasınlar. Oğlum, fırsatını bulunca kaç gel. Görüntüyü ilk izlediğimde dünya benim oldu. 5 yıldır hiçbir haber alamamıştım. Sağ olduğunu öğrendim' şeklinde konuştu.



‘BENDEN 10 BİN DOLAR İSTEDİLER’

  • Oğlunun 2015 yılında İstanbul’dan kaçırıldığını anlatan Salih Gökçe, "2015 yılında oğlumu İstanbul Yeni Doğan’da ilaç vererek Kobani’ye kaçırdılar. Ben 2 kez getirmeye gittim, 10 bin dolar istediler, çocuğumu vermediler. Diyarbakır nöbetine katıldım. 7 ay orda kaldım. Şehirde HDP, dağda PKK hiçbir fark yok. Kürtlerin savunucusu olarak görmüyorum onları. Eğer Kürtlere destek veriyorlarsa dağdaki çocukları getirsinler. HDP bizim çocuklarımızı getirsin, teslim etsin. Devlet her zaman için yanımızda. Bakan beyle görüştük, Bakan bey de bize yardımcı oluyor. Allah razı olsun’’ diye konuştu.

Abone Ol Google News
Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​247 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı.
Elli üç gün sonra bir ilk

Elli üç gün sonra bir ilk

Bakan Koca'dan bir müjdeli haber daha.
Ömer Hocaya son görev

Ömer Hoca'ya
son görev

​Sevenlerinin dualarıyla defnediliyor...
Bitlis şehidine veda

Bitlis şehidine veda

​Cenazeye İçişleri Bakanı Soylu da katıldı.
Duyarsızlığa gözaltı

Duyarsızlığa gözaltı

​Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermemişti.
Kısıtlama uzatıldı

Kısıtlama uzatıldı

​31 ile giriş çıkış yasağı bir gün daha uzatıldı.

Gece saatlerine dikkat

Gece saatlerine dikkat

​Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı.
Ömer Hoca<br> Hakk'a yürüdü

Ömer Hoca
Hakk'a yürüdü

Döngeloğlu Hoca koronavirüs tedavisi görüyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Salgın hastanesinin içinden ilk görüntüler.
İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

​Taksim'in simge yapılarından biri hızla yükseliyor.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
DSÖ'den<br> Türkiye'ye övgü

DSÖ'den
Türkiye'ye övgü

"Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek oluyor."
Her şey<br>kaderle oluyor

Her şey
kaderle oluyor

İlmiye sınıfı bir ailenin mensubu İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit.
Rusya'da kabus

Rusya'da kabus

Virüs son 24 saatte resmen sıçrama yaptı.
Ümitsiz vakalarda kullanacaklar

Ümitsiz vakalarda kullanacaklar

ABD'de koronavirüs için çarpıcı ilaç onayı.
Türkiye'ye minnettarız

Türkiye'ye minnettarız

​ABD'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.