Oğlu dağa kaçırılan baba, Bakan Soylu'dan iki oğlunun güvenlik korucusu yapılmasını istedi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde oturan Salih Gökçe'nin 5 yıl önce çocuklarından biri İstanbul'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Evlat hasreti ile yüreği sızlayan Gökçe, Diyarbakır'da HDP il binası önünde, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı eyleme katıldı. Ancak koronaviras salgını nedeniyle Salih Gökçe, memleketine dönmek zorunda kaldı. Baba Gökçe'li bugün ziyaret eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yardım paketini bizzat kendisi teslim etti. Başkan Sayan, ziyaret sırasında Gökçe'yi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü.

DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüler.



'KÖYDEKİ İKİ OĞLUNUN GÜVENLİK KORUCUSU YAPILMASINI İSTEDİ'



Bakan Soylu’ya ilgisi için teşekkür eden acılı baba Salih Gökçe, 5 yıl önce bir oğlunun dağa kaçırıldığını belirterek, köydeki iki oğlunun güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesini talep etti. Gökçe’nin talebini olumlu karşılayan Bakan Soylu, konuyla ilgili Ağrı Valiliği’ne gerekli talimatın verileceğini söyledi. Bakan Soylu, acılı baba Salih Gökçe ile görüntülü olarak yaptığı görüşmede, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.



VEFA DESTEK GRUBU OLARAK YANLARINDAYIZ



Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Savcı Sayan, "Oğlu PKK tarafından kaçırılan Salih ağabeyinin evine geldik, kendisiyle görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları gereği buradayız. Sayın bakanımızla da aileyi görüştürdük. Bir eksiği ya da ihtiyacı varsa, Vefa Destek Grubu olarak yanlarındayız. Bugün burada bu babayı gördüğümüz zaman bir Kürt olarak PKK’nın terör örgütünün bu bölgeye ne kadar zarar verdiğini hepimiz birlikte görüyoruz. Gerçekten bizim bölgeyi kan gölüne çeviren bu teröristlerin, Kürtleri temsil etmediği her halinden belli. İşte ben Kürt belediye başkanıyım. Kürt bir baba, biz burada bu insanların Kürtler adına hareket etmediğini hep açık bir şekilde görüyoruz. Aileyi bölmüşler kızları götürmüşler, aileleri perişan etmişler. İşte Salih amcayı gördünüz, böyle aileleri perişan ettiler’’ dedi.

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OYNAT 00:57 Evladı dağa kaçırılan babadan HDP ve PKK'ya tepki Annelerin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdüğü eylemde yer alan baba Abdullah Demir, terör örgütüne yakın bir ajansın yayınladığı görüntülerde oğlunu görmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Demir, 'Oğlum seni kandırıyorlar. Kaç gel, devlete teslim ol. Seni kandırmasınlar. Oğlum, fırsatını bulunca kaç gel. Görüntüyü ilk izlediğimde dünya benim oldu. 5 yıldır hiçbir haber alamamıştım. Sağ olduğunu öğrendim' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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