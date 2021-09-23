Oğluna uyuşturucu satan kişileri uyardı aldığı darbe sonrası hayatını kaybetti

Olay, 19.00 sıralarında Çekmeköy Nisantepe Mahallesi Ilgaz Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, sokak üzerinde bir adreste ikamet eden 36 yaşındaki Serdar Bayır, çocuğuna uyuşturucu sattığını iddia ettiği komşusu Recep F.yi uyarmak için evine gitti. Bu sırada taraflar arasında kavga çıktı.

ALDIĞI DARBE SONRASI FENALAŞTI

Olaya Recep F.’nin oğlu Muhammet ile akrabası Nurettin Ş. de dâhil oldu. Edinilen bilgiye göre, Çıkan kavgada göğsüne darbe alan Serdar Bayır olay yerinde fenalaştı.

Çevredeki vatandaşların hastaneye götürdüğü Serdar Bayır hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇEVİK KUVVET GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Yakınlarının, ölüm haberini almasının ardından mahallede tansiyon yükseldi. Akşam üzeri başlayan olay gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Polis ve Çevik kuvvet ekipleri mahallede geniş güvenlilik önlemleri aldı.

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Serdar Bayır’ın tornavida ile vurduğu Nurettin F. yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polis ekiplerinin sayısının az olması nedeniyle bölgeye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan çalışmada olaya karıştığı belirlenen Recep F. Nurettin Ş ve Seymen Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

OLAY YERİNDEKİ EVLERDE YANGIN ÇIKTI

Polisin olay yerindeki önlemi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken olay yerindeki bazı evlerde yangın çıktı.

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Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonrasında söndürüldü. Polis ekiplerinin sokaktaki güvenlik önlemleri sürüyor.

GÜNDEM Karabük’te katliam gibi kaza: Kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı

FOTOĞRAF 7 Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yurtseven'in cep telefonun sinyaline ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı. AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı. Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu. Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. Üç gündür aranıyordu: Kayıp genç Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 17 Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi. Kasım Önadım Bulvarı’ndan Beyazıt Caddesi istikametine seyreden Suriye uyruklu sürücü Abdulaziz Elamuri idaresindeki 16 APS 301 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç metrelerce savrularak, yol kenarında park halinde duran 16 S 2678 plakalı servis otobüsüne çarptı. Hafif ticari aracın ön yolcu koltuğunda birlikte oturan ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen Hasan Elamuri ve Ali Elamuri çarpışmanın etkisiyle aracın ön camına çarparak yaralanırken, sürücü Abdulaziz Elamuri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayı gören mahalle bekçileri yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olası bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alan bekçiler yaralıları araçtan çıkartarak ilk yardımda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Elamuri’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, diğer 2 yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan polisin, olay yerinde yaptığı incelemede, fren izine rastlanmazken, Kasım Önadım Bulvarı’nda trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan hafif ticari aracın kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı 1'i ağır 3 yaralı Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı 1'i ağır 3 yaralı Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı 1'i ağır 3 yaralı Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı 1'i ağır 3 yaralı Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı 1'i ağır 3 yaralı Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı 1'i ağır 3 yaralı Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı 1'i ağır 3 yaralı Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı 1'i ağır 3 yaralı Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı 1'i ağır 3 yaralı Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı 1'i ağır 3 yaralı Aşırı hız sonrası kontrolden çıkan araç otobüse çarptı: İki yaralı var Bursa'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç metrelerce savrularak park halindeki servis otobüsüne çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

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