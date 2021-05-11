Oğluna ve kızına ceza yazılınca gazetecileri tehdit etti: Bana denk gelme

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde önlem alarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüleri denetlemek için kontrol noktası oluşturdu. Ekipler sürücüleri tek tek durdurarak belgelerinin olup olmadığını sordu. Sokağa çıkma izin belgesi olan sürücülere geçiş izni verilirken izin belgesi olmayan sürücüler hakkında kısıtlamayı ihlalden ceza makbuzu düzenlendi.

6 BİN LİRA CEZA

Ekipler cadde üzerinde durdurduğu hafif ticari araç içerisindeki kişilerden belgelerini göstermesini istedi. Araçta bulunan iki kişinin belgesi olmadığı anlaşılınca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 6 bin 300 TL ceza makbuzu düzenlendi. Oğluna ve kızına ceza yazıldığını öğrenen baba, duruma itiraz ederek polis ekipleri ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile olay yerine takviye ekip de sevk edildi.

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'ABİ BEN CİNAYET Mİ İŞLEDİM?'

Kendisinin görüntülenmesine kızan adam çileden çıkarak görüntü alan basın mensuplarını tehdit etti. Şahıs kendisine ceza yazan polis ekibine, “Herkes senin gibi yapsaydı vay bizim halimize. 10 numara olurdu” derken gazetecilere ise “Sen niye çekiyorsun? Bu neden çekiyor? Abi ben cinayet mi işledim, tecavüz mü etmişim? Neden çekiyor? Olay mı var? Bana siz denk gelmeyin. Ben Şırnak çocuğuyum” diyerek tehditler savurdu.

Şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

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