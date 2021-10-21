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BURSA

Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Bursa'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaa veren savcı, Toktaş’ın 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Haber Merkezi DHA
Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş.

Süper Lig'de 2008-2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş (34), 23 Nisan günü, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Kısa süre sonra Cevher Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını bildirdi. Yoğun bakım ünitesine alınan Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kasım Toktaş’ın ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.

5 yaşındaki Kasım Toktaş.
5 yaşındaki Kasım Toktaş.
  • 12 gün sonra ise Cevher Toktaş, karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu söyledi. Toktaş, ifadesinde, "Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yataktaki oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da yoğun bakıma aldılar. İki saat sonra ölüm haberini aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polise gittim. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi. Adliyeye sevk edilen Toktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çocuğun kesin ölüm nedeni belirlenemeyince savcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Kasım'ın 'boğularak’ öldüğü bildirildi.

5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın mezarı.
5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın mezarı.

Sevmediğim için öldürdüm: Oğlunu boğarak öldüren eski futbolcunun beraat talebi reddedildi
FOTOĞRAF 7
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Süper Lig'de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, 23 Nisan günü oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı.
Title
Kısa süre sonra Cevher Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını bildirdi. Yoğun bakım ünitesine alınan Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kasım Toktaş’ın ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.
Title
'KASIM'I HİÇ SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM' <br><br>12 gün sonra ise Cevher Toktaş, karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu söyledi.
Title
Toktaş, ifadesinde, \"Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yataktaki oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da yoğun bakıma aldılar. İki saat sonra ölüm haberini aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polise gittim. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum\" dedi. <br>Adliyeye sevk edilen Toktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>
Title
ADLİ TIP RAPORU'NDA KASIM'IN BOĞULDUĞU BELİRTİLDİ <br><br>Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çocuğun kesin ölüm nedeni belirlenemeyince savcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Kasım'ın 'boğularak’ öldüğü bildirildi.<br>Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cevher Toktaş'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, Cevher Toktaş, Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le katılırken, sanığın anne ve babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatları ise salonda hazır bulundu.
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Mahkemede savunması istenen sanık Cevher Toktaş, oğlunu öldürmediğini söyleyerek, beraatini istedi. Sanık avukatı ise olay yerinde keşif yapılmasını ve bir uzmandan çocuğun tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin rapor alınmasını talep etti.<br>
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Taleplerin reddine karar veren mahkeme heyeti, olay günü hastanede görev yapan bir hekimin henüz tanık olarak dinlenilememesi nedeniyle duruşmayı erteledi.<br>
Sevmediğim için öldürdüm: Oğlunu boğarak öldüren eski futbolcunun beraat talebi reddedildi
Bursa'da 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın (34) yargılanmasına devam edildi. Karakolda öldürdüğünü itiraf eden mahkemede öldürmediğini söyleyerek beraatini isteyen Toktaş'ın talebi mahkemece reddedildi. Olay günü hastanede görev yapan bir hekimin, tanık olarak dinlenilememesi nedeniyle duruşma ertelendi.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cevher Toktaş'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, Cevher Toktaş, Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le katılırken, sanığın anne ve babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatları ise salonda hazır bulundu.

Baba katili genç kız: Öldürdüğüm için pişman değilim
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Baba katili genç kız: Öldürdüğüm için pişman değilim

'KENDİMİ CEZALANDIRMAK İÇİN POLİSTE ÖYLE İFADE VERDİM'

Duruşmada savunma yapan Cevher Toktaş, kendisini cezalandırmak için oğlunu öldürdüğü yönünde ifade verdiğini belirterek, "22 gün boyunca hastaydı, öksürdü, doktora götürmedim. Hastalanmasının sebebi de bendim, sürekli pencereleri açıyordum. Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim. Kendimi affedemediğim için yaptım. Olayın buralara geleceğini düşünemedim. Çocuğumu ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu: Tahliyemi istiyorum
GÜNDEM
Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu: Tahliyemi istiyorum

ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINACAK

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın, 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Eski Süper Lig futbolcusu 5 yaşındaki oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti: Mahkemede savunma yapmadı
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