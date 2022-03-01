Gündem Oğlunun tedavisi için geldiği Bursada diğer oğlunun ölümüne tanık oldu
BURSA

Oğlunun tedavisi için geldiği Bursa'da diğer oğlunun ölümüne tanık oldu

Bursa'ya küçük oğlunun tedavisi için gelen aile hiç beklemedik bir acı uaşadı. Dar sokaktan hızla geçen bir minübüs 11 yaşındaki Ömer Şirin'e çarptı. Kazada yara alan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acılı aile ise 'Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Burası dar bir yol, biraz yavaş gelsinler. Biz de şoförüz. Bu yolda sürat olur mu?' şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Oğlunun tedavisi için geldiği Bursada, diğer oğlunun ölümüne tanık oldu
DHA
Olay yeri
Oğlunun tedavisi için geldiği Bursada, diğer oğlunun ölümüne tanık oldu
DHA
Olay yeri

Bursa'da, kaldırıma çıkan midibüsün altında sürüklenen Ömer Şirin (11), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 10 gün önce hasta oğlu Muhammed Seyit'in (5) tedavisi için Kars'tan kente taşındıklarını belirten anne Nadile Şirin, oğlu Ömer'in öldüğü kazayla ilgili, "Çocuğumun sesi gelince koştum. Bana seslendi, 'anne, anne' dedi. Sonra sesi kesildi" dedi.

Olay, önceki gün Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Bayramyeri Caddesi'nde meydana geldi. Yaşları 5 ile 19 arasında değişen 6 çocukları bulunan Nadile-Fevzi Şirin çifti, bedensel ve zihinsel engelli çocukları Muhammed Seyit'in tedavisi için Kars'ın Digor ilçesinden akrabalarının yaşadığı Bursa'ya taşındı. Şirin ailesi, 10 gün önce geldikleri Pınarbaşı Mahallesi'nde kiraladıkları evde yaşamaya başladı.

kaldırımda yürürken minibüs çarptı

Geçen pazar günü, Nadile Şirin, hasta oğlu Muhammed Seyit ile Ömer'i evlerinin yakınındaki Pınarbaşı Parkı'na götürdü. Şirin, çocukları oynadıktan sonra alışveriş için çarşıya gitmeye hazırlanırken Ömer, annesinden önce çıktığı parkın yanındaki caddede, kaldırımda yürümeye başladı. Bir ilkokul ile ortaokulun da bulunduğu caddeye, iddiaya göre hızla giren F.M.A. idaresindeki 10 AAJ 480 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı, Ömer'i altına alıp metrelerce sürükledi. Caddeden gelen gürültüye koşarak parktan çıkan Nadile Şirin, Ömer'i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Kazanın ardından kaçmaya çalıştığı iddia edilen sürücü, çevredekiler tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer, Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sürücü serbest kaldı

Polisin gözaltına aldığı sürücü F. M. A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Çocuğun elinde ip vardı. İp arabanın tekerleğine dolandı, çocuk da ipi bırakmayınca sürüklenerek başını kaldırıma çarptı" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Yalancı şahit tutmuş

Nadile Şirin ise oğlunun elinde ip olmadığını belirterek, olayı şöyle anlattı:
"Diğer çocuklarımla beraber Ömer de parktaydı. Yola geçecekti, araba birden çarptı. Çocuğumun sesi gelince ben koştum. Ben giderken çocuğum yere düştü. Bana seslendi, 'anne, anne' dedi. Sonra sesi kesildi. Biz 10 gün önce geldik buraya. Okula kayıt yaptıracaktık. Okula gitmeyi çok istiyordu. 'Anne beni okula gönder' diyordu. Diğer çocuğum zaten hasta. Onu hava alsın diye gezmeye çıkardım, Ömer de 'anne ben de parkta gezmek istiyorum' diyerek geldi. Araba çarptı. Elinde ip falan görmedim. Öyle söylediler ama ip yoktu elinde. Yalancı şahit tutmuş, o öyle söylemiş."
Oğlunun ölüm haberini işçi olarak çalıştığı inşaatta alan baba Fevzi Şirin de "Parkta oynadıktan sonra çarşıya gideceklerdi. Yürürken araba gelmiş, vurmuş. İp tutmuyormuş, yalan söylüyorlar" dedi.

Başka canlar yanmasın

Ömer Şirin’in dayısı Mehmet Yıldız, "Çocuğu baya bir sürüklemiş. Vurduktan sonra çocuğu fark etmemiş. Ön teker vururken, yandan sıyrılmamış, çocuk arka tekere kadar gelmiş" derken amcası Yaşar Şirin ise aracın süratli olduğunu öne sürerek, "Yaşlı bir teyze arabanın vurduğunu görmüş. Çocuk arabanın altında sürüklenirken, o teyze bağırmış. Ondan sonra şoför çocuğa vurduğunu fark etmiş. Süratliymiş. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Burası dar bir yol, biraz yavaş gelsinler. Biz de şoförüz. Bu yolda sürat olur mu? İki tane okul var burada" diye konuştu.

Dar sokak kazaya neden oldu

Söz konusu caddede ilk kez kaza olduğunu söyleyen Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Koçum da "Burada olan trafik kazası, olması mümkün olmayan bir şey. Şurada iki tane okul var. Birisi ilkokul, birisi ortaokul. Hız kesicimiz var. Bu şartlar altında bu kazanın olmasını benim aklım bir türlü almıyor. Eğer bu kaza okul çıkış saatinde olsaydı, bir tane değil de on tane ölüm olsaydı ne olacaktı? Bu tamamen şoförün dikkatsizliğinden kaynaklanıyor. Yolun dar olduğu belli, tek yön olarak araç geliyor. Burada ilk kez kaza oluyor" dedi.

Bursa’da magandalar yolu trafiğe kapatıp eğlendi
OYNAT 00:33
Bursa’da magandalar yolu trafiğe kapatıp eğlendi
Bursa'da bir grup genç asker eğlencesi adı altında yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadı. O anları ise kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Bursa'da korku dolu anlar: Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını hiçe saydı
OYNAT 00:33
Bursa'da korku dolu anlar: Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını hiçe saydı
Bursa'da dengesiz yüklenen tır ana yolda dorsesi yan şekilde gitti. Diğer sürücüler ise şaşkın gözlerle tırın gidişini izlediler.

Herkesi hayrete düşüren ölüm: Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 10
Title
Olay saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov, 468'inci Sokak üzerine bulunan ve ihtiyaç sahipleri için toplanan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisinden eşya almaya çalıştı.
Title
Giysi kumbarasının kapağından içeri girmeye çalışan Tamazov'un başı içeride bulunan mekanizmaya sıkıştı. Çabalarına rağmen kurtulamayan Tamazov, giysi kumbarasının üzerinde asılı kaldı.
Title
BAŞI KUMBARADA SIKIŞINCA ASILI KALDI<br>Sokaktan geçen vatandaşlar, baş kısmı giysi kumbarasının içerisinde bulunan bir kişiyi hareketsiz şekilde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Title
İtfaiye görevlileri tepki vermeyen Tamazov'u, kumbaranın alt tarafını kestikten sonra sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tamazov'un hayatını kaybettiğini belirlendi.
Title
Bedeninin üst kısmının giysi kumbarasını sıkışması sonucu havasızlıktan hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Tamazov'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Title
Öte yandan Tamazov'un, hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. <br>
Title
Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak öldü
Title
Title
Title
Herkesi hayrete düşüren ölüm: Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybetti
Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisinden eşya almaya çalışan Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov (30), başının içerideki mekanizmaya sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu belirlenen Tamazov'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​Memur olmak isteyenler dikkat, 750 kişi alınacak.
Büyük kaçış sürüyor

Büyük kaçış sürüyor

Sayı 4 milyonu bulabilir.
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

​Altın Tasarruf Sistemi'nde yeni uygulamalar devrede.

​Boşandığı eşini bıçaklayacağını sosyal medyadan duyurmuş.

Eski Başbakan ​Tansu Çiller 28 Şubat'ı Yeni Şafak'a anlattı.

​Gezginlerin yeni gözdesi, ulaşımda alternatif çözüm oldu.

Yılan Adası'ndaki 13 Ukrayna askerinden haber var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.