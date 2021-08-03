Gündem OGM duyurdu Ülke genelindeki 163 yangından 152si kontrol altında
ANKARA

OGM duyurdu: Ülke genelindeki 163 yangından 152'si kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), son bir haftada 38 şehirde toplam 163 yangının çıktığını, 152 yangının ise kontrol altına alındığını açıkladı.

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OGM duyurdu: Ülke genelindeki 163 yangından 152si kontrol altında
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Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son 7 gün içinde 38 ilde toplam 163 orman yangını ile mücadele ettik." denildi.

"152 yangın kontrol altında"

Yapılan açıklamada yangınlardan 152 tanesinin kontrol altına alındığını ifade edildi.

"11 yangın sürüyor"

Açıklamanın devamında, "Altı ilde devam eden 11 orman yangınını kontrol altına almak için havada ve karada var gücümüzle çalışıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Mevlüt Çavuşoğlu: Biz Türkiye olarak yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerin de bize yardım etmesini elbette kabul ederiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Başka ülkelerden yardım istemenin çekinilecek bir şey olmadığını belirten Çavuşoğlu, 'Biz yangın konularında nasıl yardım elini uzatırken böbürlenmiyor, dayanışma duygusu ile yapıyorsak, başka kurumların yardımından da incinmeyiz. Bu gurur yapılacak bir mesele değildir. Halkımız bazı siyasilerin manipülasyonu ile ortaya çıkan durumlara inanmasınlar. Tek tek inceliyor koordine ediyoruz.

Almanya'dan da önbilgi geldi. Ortalama üzerinde su taşıyan 2 helikopteri gönderebilecekleri yönünde bilgi geldi. Biz başvuru yaptık, bugün gelen bilgi Almanya'da kendi helikopterlerini sel afetleri noktasında kullanacağı için gönderemeyeceğini söyledi. Anbean takip ettiğimiz konular. İlgili kurumlarımızın girişimleri ile gelenler var. Bunları duyurduk.' dedi.

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