OGM duyurdu: Ülke genelindeki 163 yangından 152'si kontrol altında

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son 7 gün içinde 38 ilde toplam 163 orman yangını ile mücadele ettik." denildi.
"152 yangın kontrol altında"
Yapılan açıklamada yangınlardan 152 tanesinin kontrol altına alındığını ifade edildi.
"11 yangın sürüyor"
Açıklamanın devamında, "Altı ilde devam eden 11 orman yangınını kontrol altına almak için havada ve karada var gücümüzle çalışıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Son 7 gün içinde 38 ilde toplam 163 orman yangını ile mücadele ettik.
TAM 152 YANGINI KONTROL ALTINA ALDIK
6 ilde devam eden 11 orman yangınını kontrol altına almak için havada ve karada var gücümüzle çalışıyoruz.
📍Antalya/Gündoğmuş#OrmanVatandır #YeşilVatan #DenizliYanıyor pic.twitter.com/Bk1jBw7KYr
Son 7 gün içinde 38 ilde toplam 163 orman yangını ile mücadele ettik.