Öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 8 aydır onaylamayan İmamoğlu'ndan öğrenci ulaşımına yeni zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Nisan ayında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaptı. Yapılan zam tepkiyle karşılanırken Cumhur İttifakı, kararın geri çekilmesi için harekete geçti.

8 AY GEÇTİ KARARI ONAYLAMADI

İBB Meclisi'nde yapılan yeni oylama ile birlikte öğrencilere yönelik yüzde 40 zammın kaldırılması yönünde karar alındı. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci abonman ücreti için alınan indirim kararını aradan 7 ay geçmesine rağmen onaylamadı.

İMAMOĞLU'NDAN ÖĞRENCİ ULAŞIMINA ZAM

İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zamla birlikte tam bilet ücreti 9,90 TL, öğrenci bilet ücreti 4,83 TL, tam abonman ücreti 777 TL, öğrenci abonman ücreti 140 TL oldu.

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 105 gündür onaylamıyor