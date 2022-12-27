Gündem Öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 8 aydır onaylamayan İmamoğlundan öğrenci ulaşımına yeni zam
İSTANBUL

Öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 8 aydır onaylamayan İmamoğlu'ndan öğrenci ulaşımına yeni zam

Geçtiğimiz Nisan ayında Cumhur İttifakı'nın girişimleriyle öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını onaylamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu toplu ulaşıma yeniden zam kararı aldı. Öğrenciye indirim kararını 8 aydır işleme koymayan İBB Başkanı, öğrenci bilet ücretini 4,83 TL'ye, abonman ücretini ise 140 TL'ye çıkardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 8 aydır onaylamayan İmamoğlundan öğrenci ulaşımına yeni zam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Nisan ayında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaptı. Yapılan zam tepkiyle karşılanırken Cumhur İttifakı, kararın geri çekilmesi için harekete geçti.

8 AY GEÇTİ KARARI ONAYLAMADI

İBB Meclisi'nde yapılan yeni oylama ile birlikte öğrencilere yönelik yüzde 40 zammın kaldırılması yönünde karar alındı. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci abonman ücreti için alınan indirim kararını aradan 7 ay geçmesine rağmen onaylamadı.

İMAMOĞLU'NDAN ÖĞRENCİ ULAŞIMINA ZAM

İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zamla birlikte tam bilet ücreti 9,90 TL, öğrenci bilet ücreti 4,83 TL, tam abonman ücreti 777 TL, öğrenci abonman ücreti 140 TL oldu.

Ekrem İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 105 gündür onaylamıyor
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 105 gündür onaylamıyor

Son dakika: İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 29,10 zam
ÖZGÜN
Son dakika: İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 29,10 zam
Zirve belli oldu

Zirve belli oldu

​2022'de en çok izlenen 10 film.
Pisa Kulesine benzetiliyor

Pisa Kulesi'ne benzetiliyor

Bir yıl boyunca incelendi: Hareketlilik ve kayma görülmedi.
İstanbulda toplu ulaşıma zam

​Servis, minibüs, tam bilet, öğrenci bileti ve taksi ne kadar oldu?

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması.

​47 yıl boyunca evlerde kullanılabilecek.

İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.