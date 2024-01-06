Öğrenci servisini kaçırmıştı yolculuk Külliye’nin önünde bitti!

İstanbul Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bırakan şüpheli Tolga N.'nin olayın ardından Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştığı belirlendi. Ancak, kapıda Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurulan şüpheli, "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" şeklinde konuşması üzerine gözaltına alındı. Tolga N.'nin daha önce 13 suç kaydı bulunduğu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.