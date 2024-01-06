Öğrenci servisini kaçırmıştı yolculuk Külliye’nin önünde bitti!

Servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik’te bırakan şüpheli Tolga N.’nin olayın ardından Ankara’ya gittiği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalıştığı öğrenildi. Kapıda Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurulan şüphelinin “Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım” şeklinde konuşması üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin daha önceden aralarında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Tolga N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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OĞUZHAN ÜRÜŞAN
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2 saat önce