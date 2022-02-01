Öğrenciler bilim tarihini Prof. Dr. Fuat Sezgin'in mirası ile öğrenecek

İBTAV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ve MEB Bakan Yardımcısı aynı zamanda İBTAV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazif Yılmaz.

İş birliği protokolü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı aynı zamanda İBTAV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazif Yılmaz tarafından imzalandı.

Liselerde seminerler gerçekleştirilecek

Protokole göre İBTAV, Türkiye genelindeki liselere ziyaretlerde bulunarak Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam bilim tarihi konulu seminerler gerçekleştirecek. Bu seminerler ve yapılacak diğer faaliyetlerle Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilimsel mirasının gençlere ulaştırılması sağlanacak.

"Öğrencilerimiz bilim insanlarını daha yakından tanıyacak"

İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya, protokol ile lisedeki öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve değerli bilim insanlarını daha yakından tanıyacağını ifade ederek, vakfa bu imkanı tanıyan MEB yetkililerine Dr. Nazif Yılmaz nezdinde teşekkürlerini iletti.

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"Bilim mirasımıza katkı sunan projelere her zaman destek vereceğiz"

MEB Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz ise, İBTAV ile yaptıkları protokolün lise öğrencileri açısından çok kıymetli olduğunu, bilim tarihini öğrenen gençlerin oradan aldıkları ilhamla geleceği daha güzel bir şekilde inşa edeceklerini belirtti. Dr. Yılmaz, bu iş birliğine katkı sunan İBTAV Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek, "MEB olarak bilim mirasımıza katkı sunan projelere her zaman destek vereceğiz" dedi.