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EĞİTİM

​Öğrenciler geliştirdi, Lıfe Solutions Hackathon İnovatif Projeleri ödüllendirdi

Öğrenciler geliştirdi, Lıfe Solutions Hackathon İnovatif Projeleri ödüllendirdi

Sektörünün yenilikçi ve lider kuruluşu Panasonic Life Solutions Türkiye’nin, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine destek olmak üzere, Idema iş birliğinde hayata geçirdiği Life Solutions Hackathon’u gerçekleştirdi. ''Daha İyi Bir Yaşam, Daha Bir Dünya'' için insan hayatına değer katacak projelerin yer aldığı Life Solutions Hackathon’unda birincilik ödülünü Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Ekarem, ikincilik ödülünü Mekathon ve üçüncülük ödülünü ise Iceberg takımları kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrencilerin katıldığı Hackathon'da birinci belli oldu.
Öğrencilerin katıldığı Hackathon'da birinci belli oldu.

Üniversitelerde elde edilen teorik bilgi ve becerilerin uygulamaya dönüştürülmesine önemli katkılar sağlayan, sektörünün yenilikçi ve lider kuruluşu Panasonic Life Solutions Türkiye, bu kapsamda fark yaratan uygulamalar gerçekleştirmeye devam ediyor. İnsan odaklı yaklaşımlarla daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunmayı hedefleyen Panasonic Life Solutions Türkiye’nin Idema iş birliğinde İnogarArt’ta düzenlediği ve birbirinden değerli proje çıktılarının elde edildiği Life Solutions Hackathon’u başarı ile tamamlandı.

Ortak fikre sahip insanların belirli bir süre içerisinde, belirlenen temalarda, takım çalışması halinde ve aynı ortamda inovatif fikirlerini projelere yansıtması olarak özetlenebilecek Life Solutions Hackathon’una 29 farklı üniversiteden 60 kişi katılım sağladı. Proje mentorlarının desteği ile oluşturulan 12 takım yaklaşık 27 saat boyunca insan hayatına değer katacak projeler ortaya koymak üzere çok yoğun bir süreçten geçti.

Hava Kalitesini Ölçme Projesi Ekarem takımına birincilik getirdi!

Panasonic Life Solutions Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa, İcra Kurulu Üyesi Orhan Ünal, İcra Kurulu Üyesi Mutlu Kutlu, Türkiye Pazarlama Genel Müdürü Aysel Özaltınok, AR-GE Genel Müdürü Oktay Nak, AR-GE Müdürü Semavi Akın ve Idema Genel Müdür Yardımcısı Evren Aydoğan’dan oluşan jüri üyeleri, Hackathon proje sunumlarını kapsamlı şekilde değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda; Erciyes Üniversitesi öğrencileri Arif Çakı, Fatih Kaya, Feryal Sıngın, Nihan Sagah Çakar ve Salih Koşak’ın oluşturdukları Ekarem takımı birinci oldu. Ekarem takımına birinciliği, akıllı saate entegre edilmiş mini sensörler ile konumdaki hava kalitesini ölçümlemek ve uygulama aracılığıyla hava kalitesi hakkında kullanıcılara bilgi vermek için geliştirdikleri proje getirdi. Panasonic Life Solutions Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa ve Idema Genel Müdür Yardımcısı Evren Aydoğan’ın da hazır bulunduğu kapanış programında, Ekarem takımı 5.000 TL tutarındaki birincilik ödülünü aldı. İkincilik ödülü Mekathon ve üçüncülük ödülü ise Iceberg takımlarının oldu.

60 üniversite öğrencisi, deneysel bir eğitim ve öğrenme organizasyonuna dahil oldu

Katılımcı takımlar, program sonunda, “Hackathon Life Solutions” ile iki gün boyunca deneysel bir eğitim ve öğrenme organizasyonuna dahil olma fırsatı yakalamaktan ötürü çok mutlu olduklarını ifade ederken, yaşadıkları bu deneyimin akademik ve iş yaşamında önemli katkılar sağlayacağını belirttiler.

İnsan odaklı yaklaşımlarla daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunmayı hedefleyen Panasonic Life Solutions Türkiye, sürdürülebilir kalkınmanın insana yatırımla gerçekleşeceğine inanan bir anlayışla, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ufkuna aydınlık katmayı sürdürüyor. Panasonic Life Solutions Türkiye bu kapsamda, üniversitelerde elde edilen temel ve teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesine önemli katkılar sağlarken, gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde öğrencilerin hayat başarılarına ve iş yaşamına değer katmayı hedefliyor. Bugüne kadar birçok üniversite öğrenci kulübünü tesislerinde ağırlayan ve şirket yöneticilerini de çok sayıda üniversite organizasyonunda konuşmacı olarak konumlandıran Panasonic Life Solutions Türkiye, bu kapsamdaki örnek uygulamamalarını kararlılıkla yürütüyor.

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