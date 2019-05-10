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BOLU

Bolu haber: Öğretmenden 4'üncü sınıf öğrencisine tokat kamerada

Öğrencisinin kulağını çekip tokat attı

Bolu'daki bir ilkokulda öğretmen G.Y.'nin, tahtaya kaldırdığı 4'üncü sınıf öğrencisinin kulağını çekip, tokat attığı anları, başka öğrenci cep telefonu kamerasıyla kaydetti. G.Y. hakkında, idari soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Öğretmenin, öğrenciye dayak atması başka bir öğrenci tarafından görüntülendi.
Öğretmenin, öğrenciye dayak atması başka bir öğrenci tarafından görüntülendi.

Bolu Sümer Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni G.Y., 4'üncü sınıfa ders verdiği sırada bir öğrenciyi tahtaya kaldırdı.

G.Y., akıllı tahtanın önünde kulağını çektiği öğrenciden sayı saymasını isteyip, "Vallahi döverim" dedi. G.Y., daha sonra çocuğa tokat attı.

Bu anlar ise sınıftaki başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öğrencinin durumu bildirdiği ailesi, okula gelerek, öğretmenden şikayetçi oldu. Görüntüler de kanıt olarak okul müdürüne sunuldu.

Öğretmen G.Y., görevine devam ederken, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sorduğu soruyu bilemeyince öğrencisini tokatladı
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Sorduğu soruyu bilemeyince öğrencisini tokatladı
Bolu Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda görevli G. Y. isimli öğretmen, öğrencilerinden birisinin sorduğu soruyu bilememesi üzerine sınıf tahtası önünde kulağını çekerek kafasına tokat attı. Öğretmeninden şiddet gören çocuğun durumu ailesine haber vermesi üzerine aile G. Y.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen G.Y. hakkında soruşturma başlattı.
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