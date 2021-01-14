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Öğretim üyesinin tepki çeken başörtüsü sözlerine Rektörlük'ten açıklama    

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, peçe ve çarşaflılar hakkındaki söylemleri nedeniyle tepki çeken Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Öğretim üyesinin sözleri tepki çekti.
Öğretim üyesinin sözleri tepki çekti.

Karabük Üniversitesinde Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit’in peçe ve çarşaf hakkında sarf ettiği sözler sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Ümit, online ders sırasında “Kılık kıyafet kanunu peçe ve çarşafı yasaklamıştır. Atatürk döneminde peçe ve çarşaf yasaktı. Şimdi maşallah peçelileri de görüyoruz, çarşaflıları da. Bir Allah’ın kulu da çıkıp demiyor Kılık Kıyafet Kanunu ne oldu? Ben çocukluk döneminde, gençlik döneminde hiç bunlara rastlamadım” ifadelerini kullandı. Kılık ve kıyafet konusunda ayrıştırıcı ve ötekileştirici dil kullandığı belirtilen Ümit’e çok sayıda kişi tepki gösterdi.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, dünyanın 90 farklı ülkesinden 10 bin uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran, farklılıkları bir zenginlik kabul ederek bir arada yaşama kültürüne sahip olan bir üniversite oldukları belirtildi.

Karabük Üniversitesi öğretim üyesinden tepki çeken sözler: Kılık Kıyafet Kanunu peçe ve çarşafı yasaklamıştır
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Karabük Üniversitesi öğretim üyesinden tepki çeken sözler: Kılık Kıyafet Kanunu peçe ve çarşafı yasaklamıştır
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, internet üzerinden verilen derste 'Şimdi maşallah peçelileri de görüyoruz, çarşaflıları da görüyoruz. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor, Kılık Kıyafet Kanunu'na ne oldu?' sözleriyle tepki çeken Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Kılık ve kıyafet konusunda ayrıştırıcı dil kullandığı belirtilen Doç. Dr. Ümit'e çok sayıda kişi tepki gösterdi.


Üniversite işlem başlattı

Karabük Üniversitesinde hiçbir bireyin kılık kıyafetinden, düşüncesinden ve yaşama biçiminden dolayı ötekileştirilmesinin kabul edilemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizde çalışan bir öğretim üyesinin yaptığı online ders sırasında bu konuda sarf ettiği sözler kamuoyunda tepkiye sebep olmuştur. Bu öğretim üyesinin ders sırasında yaptığı talihsiz açıklamalarla ilgili olarak gerekli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KBÜ'de bir öğrencinin, online ders sırasında kılık kıyafetle ilgili ayrımcılık içeren sözler sarf eden öğretim üyesinin söylediklerini cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaşmasıyla kamuoyunda tepki oluşmuştu.

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