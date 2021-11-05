Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Öğretmenler için ara tatil kararı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Valiliğini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, kasım ayı ara tatili için öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi duyuruyu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak" dedi.

Bursa Valiliğini ziyaret eden Özer, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun belirlediği önlemler çerçevesinde başarılı bir şekilde yönettiklerini söyledi.

Devasa bir eğitim sistemine sahip olduklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71 bin 320 okulun aktif olarak eğitim öğretim sistemine devam ettiği bir sistem. Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1'in çok çok altındadır. Bugün itibarıyla tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır."

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Özer, bu süreçte en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranları olduğunu vurguladı.

Aşılama rakamlarına değinen Özer, şöyle devam etti:

"Birinci doz aşı oranı yaklaşık yüzde 93, ikinci doz aşı oranı bugün itibarıyla yüzde 88. Aşı olmayıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmenlerimizin oranı yüzde 5'i de dikkate aldığımız zaman en az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız yüzde 93. Hem Türkiye ortalamasının çok üzerinde hem de Kıta Avrupa'sındaki öğretmenlerin aşılanma oranının çok üzerinde performans gösteren öğretmenlerimizin aşılanma oranları. Ben tüm öğretmenlerimize hem kendi sağlıkları için hem de oluşturmuş oldukları örneklik için çok teşekkür ediyorum."

Ara tatil 15 Kasım'da başlıyor

Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde 1 haftalık ara tatil olacağını hatırlattı.

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Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer'in açıklamaları şu şekilde:

"35'ten fazla öğrenci bulunan sınıfların oranı yüzde 13,4'tür. Dolayısıyla kalabalık sınıflar yaygın değildir. Ayrıca Bakanlık olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerimize okul bazlı olarak kalabalık sınıflarla ilgili her türlü tedbiri alma, kural belirleme, ikili eğitime geçme veya ders saati süresinde tasarrufta bulunma yetkisini verdik.

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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Aralık ayında engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesini de verdi. Özer, "3 Aralık'ta 750 engelli öğretmen ataması yapılacak.

KURSLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları hakkında bilgi vererek, "7, 8, 11 ve 12. sınıflar için bu kursları açmıştık. 15-19 Kasım'da verilecek tatil sonrasında 6 ve 10. sınıflarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri için de bu kursları açacağız. Diğer sınıflar için kurslar devam edecek.

Ebeveyninin eğitim seviyesine, gelir seviyesine, evdeki kütüphaneye bağlı. Ebeveynin ekonomik seviyesiyle erken yaştaki akademik başarı arasındaki korelasyon çok yüksek. Sosyoekonomik seviyesi yeterli olan ailelerin çocuklarının eğitime eriştiğini, bir kesimin de erişmediğini düşünün.

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İlkokula başladığında hazır bulunuşlukta ciddi bir fark ortaya çıkıyor. Okul dışı sosyoekonomik seviyenin getirmiş olduğu farkları minimize etmeye çalışıyoruz. Şu anda 3 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 14, 4 yaş grubunda yüzde 35, 5 yaşta ise yüzde 78. Bizim 2022 itibarıyla hedefimiz, 3 yaşta yüzde 50'ye, 4 yaşta yüzde 70'e, 5 yaşta ise yüzde 100'e çıkarmak istiyoruz.

İSTANBUL'A BİN ANAOKULU YAPILACAK

3 ve 4 yaş grubunda dezavantajlı bölgelere ağırlık verileceğini aktaran Özer, İstanbul'a 1000 anaokulu yapılacağını kaydetti.

3 ve 4 yaş grubunda dezavantajlı bölgelere ağırlık verileceğini aktaran Özer, İstanbul'a 1000 anaokulu yapılacağını kaydetti.

Bakan Özer, diğer hedeflerini; okullar arasındaki imkan farklarının minimize edilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için desteklerin verilmesi ve mesleki eğitim olarak sıraladı.

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