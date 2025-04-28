Öğretmenler şehit edilirken neredeydiniz?

Türkiye’deki eğitim politikaları konusunda Eğitim Sen’in şikayeti üzerine haddini aşan bir mektup yazan Eğitim Enternasyonali Genel Sekreteri David Edwards’a sert tepki geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Edwards’a verdiği cevapta “toplumsal cinsiyet eşitliği” adı altında yapılan LGBT dayatmasına karşı çıktıklarını vurguladı. Tekin, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunduklarını iddia eden bu sendikaların, yıllar boyunca başörtüsü taktığı için kadınların eğitim ve çalışma hakkından mahrum bırakılmasına yönelik kısıtlamaları desteklediğini hatırlattı.

Tekin, “Özgürlükler konusundaki yaklaşımınızla yazınız arasında çelişki açıkça görülmektedir. Çünkü öğretmenlerimizin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesi konusunda herhangi bir açıklama ya da kınama yazısı yayımlamadığınız görülmektedir. Filistin’deki sendikal hak ve özgürlükler konusunda Türkiye’ye gösterdiğiniz duyarlılığı göstermemeniz düşündürücüdür. Hastaneler, okullar, kamu binaları, işyerleri ve fabrikalar bombalanırken, Birleşmiş Milletler yardımlarıyla görev yapan personel öldürülürken, evrensel çalışma hakkı ilkeleri aklınıza gelmemiş midir? İsrailli yetkililere işçilerin maruz kaldığı soykırım hakkında mektup gönderdiniz mi?” ifadelerini kullandı.