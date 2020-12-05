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Öğretmenlere siber saldırı uyarısı

Öğretmenlere siber saldırı uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı canlı derslerde siber saldırılara karşı öğretmenleri uyardı. Öğretmenlerin dersleri oluştururken ‘bekleme odası’ özelliğini kullanarak derse katılacak öğrencileri kontrol etmeleri istendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı canlı derslerde siber saldırılara karşı öğretmenleri uyardı. Öğretmenlerin dersleri oluştururken ‘bekleme odası’ özelliğini kullanarak derse katılacak öğrencileri kontrol etmeleri istendi. Böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmaları engellenecek.

  • Bilgilendirmede, “Öğretmenlerimizin her ders için farklı ID ve şifre kullanmaları, daha önce çeşitli iletişim kanallarından paylaşılmış olan canlı ders bilgilerini geçersiz kılacaktır. Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken bekleme odası özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir” uyarısı yapıldı.

Ayrıca öğretmenlerin ders başlarken öğrencilerin isim değiştirmelerine olanak sağlayan özelliği devre dışı bırakmaları istendi.

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