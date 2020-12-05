Öğretmenlere siber saldırı uyarısı

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Trump sosyal medya şirketlerine kafayı taktı: 230. madde kaldırılmazsa 2021 savunma bütçesini veto edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan 230. maddenin iptal edilmesi için savunma bütçesine bir madde eklenmesini talep ediyor. Trump, Twitter ve Facebook gibi bilişim firmalarının ABD'deki seçim bütünlüğüne zarar verdiğini savunuyor. 230. maddenin kaldırılmaması durumunda savunma bütçesini veto edeceğini daha önce de ifade eden Trump'ın söz konusu tasarı masasına gelince ne yapacağı ise merak konusu.