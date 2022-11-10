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EĞİTİM

MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddialarını yalanladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada yer alan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği yönündeki iddiaları yalanladı.

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Haber Merkezi DHA
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi mi? MEB son dakika duyurdu
Arşiv.

Sosyal medyada ve kamuoyunda Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, “Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir” denildi.

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