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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 81 ilde 1489 okulda düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı. Merkezi sistemle tek oturum şeklinde 81 ilde 1489 okulda gerçekleştirilen sınav, 150 dakika sürecek.

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Haber Merkezi AA
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu.

Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, 150 dakika sürecek.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak. Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

Sınava 595 bin 598 öğretmen girecek

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı verilerine göre, öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na 595 bin 598 başvuru yapıldı. Yüksek lisansı bulunan 94 bin 606 öğretmen uzman, doktorası bulunan 257 öğretmen ise başöğretmenlik sınavından muaf tutuluyor.

Eğitim sistemindeki 75 bin 506 uzman öğretmen sayısı, sınavdan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle birlikte 170 bin 112'ye, 89 olan başöğretmen sayısı da sınavdan muaf olan 257 öğretmenle 346'ya çıkacak.

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