Gündem OHAL Komisyonunun görev süresi bir yıl uzatıldı
ANKARA

OHAL Komisyonu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

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OHAL Komisyonunun görev süresi bir yıl uzatıldı
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Gelen son dakika haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 7075 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi gereğince verildi.

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OHAL KOMİSYONU NEDİR?

Kanun Hükmünde Kararnameler sonrası mağdur olduğunu savunan bazı kesimlerin (kamu ihraç ve kapatılan kurumlar) haklarını arayabilmek için başvuracağı komisyondur.

23.01.2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince oluşturulan Komisyon, 22.05.2017 tarihi itibariyle çalışmalarına başlamıştır.

Başvurular, komisyonun adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle, 17 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla yapılmaya başlanmış olup, tamamlanan başvurular valilikler veya ilgili kurumlar vasıtasıyla onaylanarak Komisyona gönderilmektedir.

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