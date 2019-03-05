Gündem Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar yakalandı
ŞANLIURFA

Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesi ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Köpek yardımıyla yuvasından çıkardıkları oklu kirpiyi sopayla öldürdüler.
Köpek yardımıyla yuvasından çıkardıkları oklu kirpiyi sopayla öldürdüler.

Siverek'e 60 kilometre uzaktaki Aşağıkaracaören Mahallesi'nde bazı kişilerin köpek yardımıyla yuvasından çıkardığı oklu kirpiyi sopayla öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Bu kapsamda Siverek ve Viranşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede söz konusu olayın akraba oldukları değerlendirilen H.D, A.D. ve E.D. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Viranşehir'deki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince para cezası da uygulanacağı öğrenildi.

Zanlıların oklu kirpiyi yuvasından çıkarmak için beslenmesi yasak "pitbull" cinsi köpek kullandığı belirtilmişti.

Öte yandan 2017 yılında Devlet Su İşleri ekipleri, Atatürk Barajı'ndaki tünellerde çalışma yaptığı sırada nesli tehlike altında olan 5 oklu kirpiye rastlamış ve olayın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından, kirpilerin koruma altına alınması için tünellerdeki çalışmalara ara verilmişti.

Nesli tükenmekte olan oklu kirpi katledildi
OYNAT 00:36
Nesli tükenmekte olan oklu kirpi katledildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıkaracaören kırsal mahallesine giden şahıslar, nesli tükenmekte olduğu söylenen oklu kirpiyi avladı. Kayalık alandaki oklu kirpinin yuvasına köpeği sokan şahıslar, ellerinde sopalarla yuvanın girişinde beklemeye başladı. Şahıslardan biri elindeki sopayla dışarı kaçan kirpinin başına vurdu. Peşinden gelen köpek de kirpiyi ısırarak yere attı. Cebindeki bıçağı çıkaran şahıs, kirpiyi keserek katletti. Kirpiye saldıran köpek de yüzüne saplanan oklar nedeniyle yaralandı.


Anında karşılık verdik

Anında karşılık verdik

​MSB: Teröristler Tel Rıfat'ta taciz ateşi açtı.
Türkiyeyi programdan çıkartmak istiyor

Türkiyeyi programdan çıkartmak istiyor

​Trump mektup gönderdi: Türkiye'nin gelişmiş ekonomisi var.
Vatan ödülü

Vatan ödülü

​Teröristlerin öldürülmesine ya da yakalanmasına yardım eden vatandaşlar ödüllendiriliyor.
3 ayda3üncü otelini sattı

3 ayda3üncü otelini sattı

​Alman turizm devine satışına onay çıktı.
İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlu, Albayrak Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
İstinat duvarı çöktü altından tarih çıktı

İstinat duvarı çöktü altından tarih çıktı

​Mardin'de tarihi mescidin kalıntıları bulundu.
Gelince ilk ben yapacağım

Gelince ilk ben yapacağım

Çavuşoğlu'ndan Avusturya'ya 'Bozkurt' tepkisi: Bizim sembollerimizi kimse yasaklayamaz.
3 ayda 120 bin lira kazandırdı

3 ayda 120 bin lira kazandırdı

​Amasya Belediyesi elektriğini sudan çıkarıyor.

PKKya para yolladığı ortaya çıktı

PKKya para yolladığı ortaya çıktı

​Hayır kurumu gibi toplayarak örgüte aktarmışlar.
Büyük birader Çin

Büyük birader Çin

​Çin hükümeti, halkını teknolojik anlamda 'yakın markaja' almış durumda.
Gaziantep’e Medeniyet Şehri

Gaziantep’e Medeniyet Şehri

​​Cumhur İttifakı Gaziantep adayı Fatma Şahin, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
2 yılda 3 binterörist etkisiz

2 yılda 3 binterörist etkisiz

Bakan Soylu, terör operasyonlarıyla ilgili konuştu.
Trabzonspor sonunu getiremedi

Trabzonspor sonunu getiremedi

​Bordo mavililer 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
İkinci yarıya çıkamadı

İkinci yarıya çıkamadı

​Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı.
Venezuelaya döndü

Venezuelaya döndü

Guaido, çıkış yasağına rağmen ülkeden gitmişti.
Büyükçekmeceyemetrobüs müjdesi

Büyükçekmeceyemetrobüs müjdesi

Binali Yıldırım: Seçilirsem yapacağım ilk iş.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.