Gündem Okmeydanında metrobüsler çarpıştı Sürücü hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL

Okmeydanı'nda metrobüsler çarpıştı: Sürücü hastaneye kaldırıldı

Zincirlikuyu’dan Avcılar istikametine giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüs sürücüsü yaralanırken, yolcular büyük panik yaşadı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Metrobüste kaza
Metrobüste kaza

İstanbul'da Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı. Kazada arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

İHA
Metrobüste kaza

ÖNÜNDEKİ METROBÜSE ÇARPTI

  • Kaza, Okmeydanı Hastane Durağı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Zincirlikuyu-Avcılar seferini yapan metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle Okmeydanı Hastane Durağı'nda önündeki metrobüse çarptı. Kazada arkadaki metrobüs sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, metrobüs seferlerinde bir aksama yaşanmıyor.

DHA
Metrobüste kaza

DHA
Metrobüste kaza

DHA
Metrobüste kaza

DHA
Metrobüste kaza
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