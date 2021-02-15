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İSTANBUL

Okmeydanı'nda polis denetimi: Giriş çıkışlar kapatıldı

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Okmeydanı semtinde polis ekipleri üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi. Denetimlere Özel Harekat polisleri de destek verirken bölgeye giriş çıkışlar bir süreliğine kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Okmeydanı'nda denetim.
Okmeydanı'nda denetim.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktası oluşturuldu.

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Özel Harekat polisleri de yer aldı

Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime Özel Harekat ve Yunus ekiplerinin yanı sıra bir çok birimden polis ekipleri destek verdi.

Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.

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